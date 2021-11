Grande Fratello Vip 6, riflettori puntati non solo sugli inquilini della casa. Non mancano sorprese e colpi di scena durante la messa in onda del reality show più seguito di sempre. Questa volta proprio il padrone di casa Alfonso Signorini finisce per essere il protagonista indiscusso di una gaffe. A diffondere la notizia il sito LaNostraTv.it.

Imbarazzo della scelta per il venerdì sera italiano. Il reality show si è certamente conteso il primato di ascolti con la tanto attesa disputa sportiva che ha visto scendere in campo la Nazionale azzurra contro la squadra della Svizzera. Ma il GF Vip non teme certamente la competizione.

Ad alzare subito le aspettative per la messa in onda del reality del 12 novembre, la frase che Alfonso Signorini avrebbe affermato proprio a partire dalle prima battute di apertura: “Ancora pochissimi minuti e ci ritroveremo qui. No? Mamma mia, mi stavano ammazzando. Come non detto, ritorno qua”.





Nessuna pubblicità, evidentemente dalla regia del programma qualcuno avrà ripreso il padrone di casa che prontamente ha esclamato: “Mi stavano ammazzando”. Tutto a microfoni accesi, dunque. La vicenda non poteva che essere commentata dal diretto interessato con ironia.

“E sono appena le dieci, figuratevi all’ora dell’una che cosa succederà”, ha affermato Alfonso Signorini al cospetto del pubblico e delle sue opinioniste. Ovviamente lo scivolone è andato incontro al sorriso generale di tutti. Fortunatamente.