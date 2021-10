“Assurdo, come è possibile?”. GF Vip, Alfonso Signorini lo confessa in diretta e scoppia il caos

Puntata piena di emozioni quella di venerdì 22 ottobre del Grande Fratello Vip. Si è parlato dello scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli, del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, Soleil Sorge ha raccontato il suo dramma segreto: la morte del suo primo fidanzato. L’eliminato della dodicesima puntata è Raffaella Fico. Queste le percentuali del televoto: Miriana 43%, Carmen 34%, Raffaella 23%. Anche stasera le nomination hanno salvato gli uomini: sono tutti immuni. Gli autori hanno deciso di bilanciare uomini e donne nella Casa.

Le nominate di serata sono state Carmen Russo, Ainett Stephens e Soleil Sorge. Non sarà un televoto con eliminazione, ma lunedì prossimo la concorrente più votata riceverà l’immunità e condannerà una delle altre nuovamente al televoto. Durante la puntata è intervenuto telefonicamente Paolo Bonolis. Tutto è partito dalla frase di Sonia Bruganelli (sua moglie) che aveva confessato un retroscena della loro storia d’amore. “Bonolis ha millantato robe pazzesche, ricchezze, che aveva, ma all’inizio… Mi ha fatto un panegirico di se stesso”, ha ammesso Sonia Bruganelli.

E poi: “Mi avrebbe portato a Formentera su una barca, che in realtà non aveva”. Paolo Bonolis prima ha scherzato con il padrone di casa del GF Vip 6, poi svelato un “segreto” su sua moglie. “Allora Signorini prima di fare la trasmissione non passi per l’osteria sennò mi arrivi ubriaco”, ha detto.





Quindi ha proseguito: “Io non ho fatto una promessa vana. Ho detto a quella che avrei voluto che diventasse mia moglie che la sarei andata a prendere per portarla per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definita mia perché ci stavo solo io. Mi è stata data da un mio amico molto caro e sono andato a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle”.Tra le curiosità della diretta c’è quella che riguarda Alfonso Signorini: ha ammesso di condurre con 38 di febbre.

Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il #GFVIP



Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile?? October 22, 2021

Il conduttore è arrivato in studio particolarmente raffreddato e con gli occhi lucidi, e ha candidamente ammesso di essere ammalato. Lo spettacolo deve proseguire, non è la prima volta che un conduttore presenzia febbricitante, ma in questo caso la situazione è un po’ diversa a seguito dell’emergenza sanitaria. Signorini è entrato in studio con gli occhi lucidi. Signorini è finito nel mirino del web: “Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il Gf Vip. Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile??“, dice un utente. Oppure “E in barba a tutte le leggi anti covid Signorini sta facendo la trasmissione con 38 di febbre”. In base a quanto previsto dalle norme anti Covid, nel caso in cui si abbia la febbre oltre 37.5° oppure altri sintomi influenzali, bisogna rimanere al proprio domicilio.