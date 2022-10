Alfonso Signorini, pure una gaffe nella nuova puntata del GF Vip 7. Lunedì 10 ottobre 2022 tante discussioni nella Casa di Cinecittà. Carolina Marconi e Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e poi ancora Patrizia Rossetti e Wilma Goich nel mirino del gruppo. Insomma, i vipponi non smettono un secondo di litigare.

La serata è stata dominata però dal racconto di Pamela Prati, che per la prima e anche l’ultima volta ha deciso di spiegare dal principio la vicenda Mark Caltagirone. Ma ovviamente anche il preferito del pubblico e le nomination durante la diretta. E, appunto, la gaffe di Alfonso Signorini.

Leggi anche: Angela da Mondello in lacrime fuori dal GF Vip 7: ha anche parlato con Signorini





Alfonso Signorini gaffe GF Vip 7: “Scusate”

Dopo tante liti e incomprensioni, Alfonso Signorini ha ristabilito l’ordine nella Casa e chiesto a tutti gli inquilini finiti in nomination di mettersi davanti al videowall per conoscere il loro destino. Tutti pronti, la classica suspence ma poi il colpo di scena: “Il pubblico ha emesso il suo verdetto: a salvarsi è Patrizia Rossetti”, ha annunciato il conduttore.

Peccato però che la regina delle televendite non fosse in nomination questa volta. Sentito il suo nome, è quindi calato il gelo nella Casa. I vipponi, e la stessa Patrizia, increduli gli hanno poi fatto notare la gaffe: “Ma Patrizia non è in nomination…”, hanno detto ad Alfonso Signorini, in evidente imbarazzo. Quindi la spiegazione.

Dopo una risata, il conduttore ha subito dato la colpa al GF Vip 7 della gaffe, perché nel biglietto che gli hanno detto di leggere c’era scritto il nome di Patrizia: “Ah…Ma Patrizia non c’è? Patrizia era immune, il GF Vip si è sbagliato. Stavolta non mi sono sbagliato io eh, scusate”. A quel punto Signorini ha rivelato che gli autori si sono confusi perché era Pamela Prati la prima a salvarsi: “IL GF voleva dire Pamela”.