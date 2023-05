Alfonso Signorini, fuori la verità. Il conduttore del Grande Fratello Vip e direttore della storica rivista Chi ha deciso di dare una grande festa per spegnere le sue 59 candeline. Un bel party per il compleanno e tantissimi invitati, tra ex concorrenti del GF Vip 7 e “tanti piccoli figli questi disgraziati scappati di casa”, come Alfonso definisce i più cari amici senza dimenticare un pizzico di affetto e ironia. Una lista molto lunga di invitati: da Attilio Romita a Oriana Marzoli, da Eleonoire Ferruzzi a Sofia Giaele De Donà passando per la vincitrice Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Alex Belli, Pierplaolo Pretelli e Giulia Salemi tra gli altri. Ma solo oggi esce allo scoperto una foto con un’ex vippona su cui il festeggiato in persona è intervenuto.

La foto di Alfonso Signorini con l’ex vippona. Una festa imperdibile quella data in occasione del 59esimo compleanno del conduttore e giornalista. Alfonso Signorini ha avuto modo di essere circondato da amici di sempre ma anche volti che hanno animato la casa più spiata d’Italia. E tra questi anche l’immancabile Valeria Marini, ex gieffina ma anche ex star del Bagaglino. Passare inosservata? Per Valeria è praticamente impossibile.

La foto di Alfonso Signorini con l’ex vippona: “Io questa la denuncio”

Tanti momenti divertenti alla festa di compleanno di Alfonso Signorini: d’altronde con ospiti allegri non poteva andare diversamente. Per i fan più appassionati, seguire i festeggiamenti è stato un gioco da ragazzi: infatti il conduttore ha condiviso gli istanti più belli sui social e così hanno fatto anche alcuni invitati. A tal proposito, ad attirare l’attenzione di molti nelle ultime ore, è stata proprio la foto di Valeria Marini in compagnia del festeggiato.

“Stellare, ogni giorno è un compleanno”, ha scritto Valeria Marini a corredo dello scatto. Peccato però che la showgirl sembra essere una grande appassionata di filtri. Infatti nella foto abbondare con i filtri ha reso il volto di Alfonso Signorini quasi del tutto irriconoscibile. Il commento del neo-59enne non si è lasciato attendere. Ed è così che tutti hanno potuto leggere gli opportuni commenti allo scatto ‘da urlo’.

“Io questa la denuncio”, con tanto di hashtag “nofilter”. La risposta di Alfonso Signorini, calzante come sempre, ha generato il sorriso dei fan. Peccato che la tendenza a usare i filtri nelle foto abbia coinvolto anche Giulia Salemi e Federico Fashion Style. In ogni caso la festa è stata un vero successo, regali inclusi, ma uno in particolare opportunatamente commentato da Alex Belli: la moneta dorata di cioccolato con impresso il volto di Signorini: “La moneta di re Alfo, l’uomo che qualsiasi cosa diventa oro”.