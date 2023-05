Alfonso Signorini, un’altra indiscrezione bomba sul GF Vip 8. Nonostante il reality show sia volto al termine da poco più di un mese, le pagine di gossip dedicate al mondo dello spettacolo e della televisione già impazziscono in vista della nuova edizione del programma. Stando alle prime voci di corridoio, qualcosa inizia a bollire in pentola: tante le novità che potrebbero arricchire il format condotto da Alfonso Signorini. E tra nomi di probabili concorrenti e opinionisti, esce fuori anche il nome di un’ex gieffina ormai diventata più che famosa.

Il GF Vip 8 di Alfonso Signorini, fuori l’anticipazione ‘bomba’. Tante le novità che potrebbero riguardare il reality show di successo. Dalla versione NIP del programma a un innovativo mix tra personaggi famosi e non famosi: tante le notizie che circolano in rete e che alzano l’asticella delle aspettative nel pubblico italiano che non aspetta altro che di scoprire se le indiscrezioni e le curiosità andranno incontro a una conferma o meno.

Il GF Vip 8 di Alfonso Signorini, fuori l’anticipazione ‘bomba’ su Giulia Salemi

Ma come se i colpi di scena non bastassero, di recente sarebbe stato il conduttore in persona a spoilerare qualcosa sulla nuova edizione. Tra la conferma di Orietta Berti come opinionista e il grande punto interrogativo rimasto in sospeso in merito alla partecipazione di Sonia Bruganelli, scappa fuori un altro super nome vip che potrebbe appunto prendere il posto della moglie di Paolo Bonolis. Dopo il grande successo conseguito nella passata edizione del GF Vip, dove ha pure trovato il suo grande amore, potrebbe sedere sulla poltroncina delle opinioniste proprio Giulia Salemi.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha giè dato prova di saper guidare il timone nel ruolo di opinionista, seppur in versione social. Infatti Giulia Salemi ha accompagnato l’intera edizione del GF Vip 7 facendo da intermediaria tra i vipponi e il popolo del web. Il risultato è stato un vero successo, dunque perché non replicarlo ma direttamente davanti alle telecamere dello studio televisivo? Lo spoiler sulla presenza di Giulia sarebbe ‘scappato’ proprio ad Alfonso Signorini.

Infatti nelle ultime ore Alfonso Signorini ha lasciato un commento decisamente loquace sotto un post su Instagram di Giulia Salemi che appunto faceva riferimento alla possibilità di vederla vestire i panni di opinionista: “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”, sono state le parole di Alfonso.