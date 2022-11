Antonino Spinalbese, la questione resta aperta. Dopo le parole di Oriana Marzoli anche il pubblico del GF Vip 7 pare si sia schierato in modo più o meno compatto dalla sua parte. Parole, quelle di Antonino, che avrebbero fatto storcere il naso anche ad Alfonso Signorini, che dopo la frecciatina in puntata, è tornato a parlare della questione rispondendo a un lettore della rivista Chi Magazine.

Alfonso Signorini ‘attacca’ Antonino Spinalbese. Per Antonino la situazione pare si sia inclinata decisamente dopo la puntata del GF Vip che avrebbe tirato in ballo il suo rapporto con Oriana, ma ancor più i suoi atteggiamenti: “Come sempre, faccio un’azione e quando mi accorgo di farla, vorrei tornare indietro. Quando siamo sotto le coperte, è più difficile frenarsi”.

Alfonso Signorini ‘attacca’ Antonino Spinalbese: “Sono assolutamente d’accordo…”

Parole che hanno incontrato il parere discorde del pubblico che si è schierato con Oriana: “Oriana ha ragione!”, e ancora: “Antonino non solo ridicolo a mostrarsi adesso tutto da preso da Ginevra, ma anche insensibile nei confronti di Oriana, dai. Comportarsi così quando fino a due giorni fa dichiarava di essere coinvolto da quest’ultima. È stato proprio scorretto, menefreghista e irrispettoso”. Disapprovazione sollevata anche su Chi Magazine da parte di un lettore: “Antonino? Spregevole e diseducativo”. (“Squalifica all’istante”. GF Vip 7, tempesta su Antonino Spinalbese dopo quella frase choc).

Riportando solo alcuni passaggi della lunga lettera, il lettore ha spiegato i motivi della sua disapprovazione e alcuni di questi sono: “Non mi appare, dunque, che Antonino abbia un valido motivo per fare un dramma della propria condizione e, men che meno, per dare, senza ratio alcuna, della superficiale ad una donna, in ciò giudicandola pubblicamente come donna di poco spessore umano (perché lui vuole una Ferrari: ma chi è, Schumacher?).

Un commento che non poteva essere ignorato da Alfonso Signorini che ha risposto: “Caro Marco, sono assolutamente d’accordo con lei ed è quello che ho fatto notare la scorsa puntata al diretto interessato. Ho trovato la similitudine “Porsche-Ferrari” pretestuosa e un filo supponente. E, mi lasci dire, anche vagamente maschilista. Un caro saluto e grazie per le sue riflessioni!”.