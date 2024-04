“Alfonso me l’ha chiesto”. Beatrice Luzzi parla, cosa si sono detti a quel famoso pranzo fuori con il conduttore del Grande Fratello. SI torna a parlare del futuro televisivo della vincitrice morale del GF 2023. Ed è proprio lei a tornare sull’argomento dopo le speculazioni dei giorni precedenti. In tanti hanno intravisto una sua grande capacità comunicativa e probabilmente anche qualche piano alto di Mediaset e non solo. Ma veniamo a quello che si sono detti con Alfonso.

Proprio la Luzzi ha raccontato: “Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro (ride). Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli! (ride). Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde“. Poi Beatrice Luzzi ha parlato invece dell’Isola dei Famosi e di una sua ipotetica partecipazione.





“Alfonso me l’ha chiesto”. Beatrice Luzzi parla, cosa si sono detti

La donna ha spiegato che non accetterebbe mai di partire per l’Honduras e ha detto: “No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno, questo è il punto“. Beatrice Luzzi nei giorni scorsi ha poi fatto sapere a Silvia Toffanin e a Casa Chi, che preferirebbe condurre o comunque lavorare in un programma televisivo che tornare a recitare.

Basta insomma cast e copioni, vuole essere sé stessa e sembra che la donna si stia riferendo proprio al Grande Fratello. Chissà, forse tanti hanno ragione e riusciranno a piazzarla piano piano, a forza di tweet, al posto di Cesara Buonamici che in molti non hanno apprezzato proprio per essere stata sempre agli antipodi di Beatrice Luzzi.

Alfonso dicci che Beatrice è la tua futura opinionista, ne abbiamo bisogno.

Anche Giulia Bertollini di Superguida Tv ha direttamente chiesto a Beatrice se le è già stata fatta “una proposta” E lei proprio al pranzo con Alfonso ha raccontato che non le dispiacerebbe affatto prendere il posto di Cesara. È cosa fatta quindi? Non ci resta che attendere.

