Alex di Amici 21 è riuscito ad arrivare fino alla finalissima del talent show di Canale 5. E nelle scorse ore ha sorpreso tutti con un gesto social che ha fatto emozionare davvero tutti i suoi fan. Ha infatti mostrato un’immagine di una persona per lui importantissima, quindi ha fatto capire di essere insieme a lei. Si è trattato precisamente di una storia Instagram, quindi no è dato sapete quali siano stati i commenti degli utenti. Ma in privato sarà sicuramente stato inondato da tanto affetto.

Prima dell’atto conclusivo, Alex di Amici 21 aveva ricevuto incitamento proprio da lei: “Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così. Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”.





Alex di Amici 21 torna insieme a Cosmary dopo la finale

Nonostante Alex di Amici 21 si sia sempre mostrato come un ragazzo molto riservato, stavolta ha voluto fare una sorta di strappo alle regole e ha manifestato tutta la sua gioia per un incontro speciale. Infatti, ha postato una fotografia molto interessante, che ha fatto impazzire di gioia tutto il pubblico del programma Mediaset. E con questo suo gesto ha confermato di fatto che le cose stanno continuando ad andare alla grande anche fuori dalla scuola della trasmissione Mediaset.

Alex ha trovato l’amore grazie ad Amici, infatti si è fidanzato proprio all’interno del talent show. E ad essere stata mostrata nelle ultime ore sul suo profilo social è stata proprio la sua Cosmary. Quest’ultima dunque in diverse occasioni aveva mostrato di tenerci tantissimo con gesti pubblici, ora a sorpresa è toccato a lui esternare la sua emozione. Non ha scritto nulla come didascalia, ma ha ufficializzato il fatto che tra di loro la love story va avanti a gonfie vele, senza alcun intoppo.

Nelle scorse ore ha rotto il silenzio anche l’insegnante di canto Lorella Cuccarini. Un fan di Lorella Cuccarini ha scritto: “Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l’anno prossimo?”. E l’ex conduttrice de La vita in diretta ha risposto: “Se Maria mi vuole, io sono pronta”. Quindi, da parte sua c’è tutto l’interesse per essere ancora protagonista nel programma di Canale 5.

