Un tempo c’era Giorgio Manetti, poi è arrivata l’era di Riccardo Guarnieri, giusto per citare due nomi, ma ora a Uomini e Donne la scena è tutta di Alessio Pili Stella. Almeno in questa prima parte del dating show, è lui il protagonista indiscusso del trono over. A inizio stagione il cavaliere ha avuto una breve frequentazione con Barbara De Santi ma, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di dedicare tutte le sue energie e attenzioni nella conoscenza con Claudia Lenti.

In passato ha frequentato anche Cristina Tenuta ma la relazione è terminata dopo poco per incompatibilità caratteriale e perché la dama, già mamma, ha spiegato di non volere altri figli. Dalle anticipazioni sappiamo che ha chiuso anche con Claudia e che ha anche detto no alla richiesta di lei di darsi un’altra possibilità (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto). Sarà veramente finita?

Chi è e che lavoro fa Alessio Pili Stella di Uomini e Donne

Claudia o no, Alessio sembra determinato a trovare l’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. Lo ha ribadito anche nell’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma: “Vorrei un rapporto basato sulla complicità e la stabilità con una donna con cui vivere ogni giorno – non voglio certo ‘due cuori e due capanne’ – e che stia con me perché convinta al cento per cento, non per abitudine”.

“Non voglio una persona che sia di passaggio, anche per questo devo essere sicuro. Desidero condividere tutto con la donna con cui uscirò dal programma: il mio tempo, i miei viaggi, le mie passioni. Sono due anni che viaggio da solo e spesso sento la mancanza di una persona con cui condividere queste esperienze”, ha detto il cavaliere di UeD.

Ma chi è davvero e che lavoro fa nella vita Alessio Pili Stella? Romano ma ‘trapiantato’ a Torino, ha 45 anni e di mestiere è procuratore sportivo. Curiosità: ha scelto il suo lavoro guardando Jerry Maguire, il film con Tom Cruise. Tra le sue più grandi passioni c’è la musica e infatti suona il pianoforte dall’età di 16 anni e a volte si diletta anche a scrivere qualche melodia.