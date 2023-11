A Uomini e Donne si è fatta subito notare Claudia Lenti. La nuova dama è arrivata in studio solo a settembre scorso, sedendosi in un parterre pieno di vecchie conoscenze. Da Barbara De Santi a Roberta Di Padua, passando per Aurora Tropea e ovviamente Gemma Galgani. Ma la new entry si è subito ritagliata uno spazio al centro dello studio, dove si è presentata dopo aver chiuso una storia d’amore durata 10 anni. Nel programma di Maria De Filippi cerca l’amore e desidera sposarsi e diventare madre e stando a quanto si legge su TvBlog sarebbe stato il fratello a presentarla al programma per tirarle su il morale.

Sin da subito Claudia Lenti ha iniziato una conoscenza con Alessio Pili Stella. I due, nonostante gli alti e bassi e la presenza di altre dame nella vita del cavaliere, continuano la loro frequentazione e qualche settimana fa si sono scambiati un passionale bacio. “Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c’è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce”, le parole di lei al Magazine di UeD.

Claudia Lenti, chi è e che lavoro fa la dama di Uomini e Donne

“Ma mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come è quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento in pubblico sia una sorta di scudo”, ha detto ancora Claudia Lenti. Le ultime anticipazioni di UeD, però, danno per chiusa la frequentazione con Alessio.

A UeD si è presentato anche il suo ex fidanzato per riconquistarla e la cosa ha molto infastidito il cavaliere. Ma chi è Claudia Lenti? Ha 40 anni, è originaria di Zevio, in Veneto, ma vive a Lecce dove come lavoro gestisce un bed & breakfast. Il suo soprannome è “La cici” ed infatti il suo profilo Instagram si chiama laciciclaudia ma è privato.

Claudia vorrebbe che Marco non rimanesse, ma Alessio… #UominieDonne pic.twitter.com/MNt19hMiab — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 17, 2023

Da quanto si è appreso, la dama più in vista attualmente a UeD ha due lauree e diverse specializzazioni. Appassionata di animali, Claudia possiede nove gatti, un cane, due papere, due conigli. Tra le sue passioni anche il cinema (il suo film preferito è ‘Ti presento Joe Black’) e la criminologia.