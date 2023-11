Uomini e Donne, un’altra registrazione e altre anticipazioni. Alcune clamorose. È ancora una volta Lorenzo Pugnaloni a diffonderle sul suo profilo Instagram e riguardano soprattutto i protagonisti del trono over. Cosa è successo in studio lunedì 20 novembre 2023. Alle riprese, intanto, non ha partecipato Armando Incarnato. È la seconda assenza consecutiva, fa sapere ancora il blogger, per il cavaliere che è rientrato nel cast del dating showlo scorso 7 novembre.

Interessanti le anticipazioni su Ida Platano che siede sul trono di UeD da ormai due settimane. Era sempre il 7 novembre scorso quando in rete si è diffusa la notizia della “promozione” della parrucchiera di Brescia dal ruolo di dama a quello di tronista. Ma anche se effettivamente è passato poco tempo, il suo esordio sulla poltrona rossa non è stato dei migliori: molti ragazzi che erano in studio per un appuntamento al buio, infatti, hanno deciso di andare via.

Leggi anche: “Due lauree e diverse specializzazioni”. Chi è e che lavoro fa Claudia Lenti di Uomini e Donne





UeD, colpo di scena: cosa è successo tra Alessio e Claudia

Ma la ex fidanzata di Alessandro Vicinanza si è già interessata a un corteggiatore. Anzi due: uno è di origini cubane e un altro che al primo incontro aveva trattato un po’ male. Dunque per scusarsi con lui, Ida Platano gli ha consegnato un mazzo di fiori. Ma spazio anche a una forte litigata con Roberta Di Padua.

Un duro scontro tra le due ex rivali che pare sia stato molto acceso e che abbia un po’ ricordato quelli di quando entrambe sedevano nel parterre femminile. Alla fine però si sono abbracciate per suggellare una pace che Roberta avrebbe voluto sin da quando ha saputo che la “collega” stava per iniziate una nuova avventura.

Un altro spoiler forte riguarda invece la coppia protagonista di questa prima parte di Uomini e Donne. Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Alessio Pilli Stella e Claudia Lenti hanno chiuso la loro frequentazione dopo tanti alti e bassi. Ma, sorpresa, a meno di una settimana dalla rottura lei ha chiesto di poter parlare con Alessio. E gli ha regalato una loro foto incorniciata nella speranza di poter riallacciare i rapporti. Niente da fare: il cavaliere è rimasto fermo sulla decisione, ossia l’addio.