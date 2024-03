“Basta, lo dico quello che penso”. Grande Fratello, Alessio Falsone choc contro Beatrice Luzzi. Da quando il ragazzo è entrato nella casa del Grande Fratello un mese fa, dobbiamo ammetterlo, si è rapidamente integrato nel gruppo, facendosi amare un po’ da tutti e instaurando diverse relazioni, in particolare con Anita Olivieri. Dobbiamo dirlo, tra loro si è sviluppato un legame intenso e durante l’ultima diretta, è emerso che Edoardo, l’ex di Anita, ha deciso di porre fine alla loro relazione.

A questo punto, supportati da Alfonso Signorini, Anita e Alessio hanno avuto l’opportunità di passare una notte insieme in suite, cortesia della produzione, dove hanno approfondito la loro conoscenza e discusso anche di altri concorrenti. Il ragazzo ha detto alla bella Anita che Perla non è il suo tipo, che la vede “solo come una sorella” e che la “piglia per il c…o“. Neanche a dirlo, una frase che ha mandato in tilt i fan dei Perletti.





Alessio Falsone choc contro Beatrice Luzzi

Alessio poi confessa: “La cosa che hanno parlato in codice delle scarpe in piena notte? Ma cosa c’entro io? Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di… quelle scarpe lì non me ne è mai fregato un ca…o. Lui sarà stato vago perché è un signore. Come mai battevo i piedi l’altro giorno in cucina mentre Perla prendeva una cos per terra?”.

E ancora: “Fidati che il motivo c’era. Magari prima di piegarsi ha fatto altro, è successo altro. Poi mi rendo contro che il mio modo di fare possa creare fraintendimenti e far cadere le persone. Perché comunque io sono così, molto brillante, giocherellone, simpatico, piacione e faccio complimenti”. Alessio però ha avuto molto da ridire sopratutto su Beatrice Luzzi, con cui entrambi hanno ammesso di avere divergenze.

In particolare, Alessio ha espresso critiche severe nei confronti di Beatrice, evidenziando tensioni tra i due. Ha detto: “Credo che lei sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita e quindi cova le difficoltà. Siccome recita Shakespeare, ‘non esistono persone cattive, esistono persone che soffrono’. Questa è una citazione di Shakespeare, visto che lei parlava di letteratura con Giuseppe”. E sui social queste parole hanno fatto discutere.

