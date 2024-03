Anita del Grande Fratello, ancora lei. La concorrente romana, veterana perché entrata in gioco a settembre scorso, ha avuto una puntata piuttosto piena giovedì sera. In breve, ha confermato il feeling con Alessio, è stata di fatto ‘scaricata’ dal suo Edoardo, è stata ripresa da Alfonso Signorini ed è in corsa per il posto di seconda finalista di questa edizione. Insieme a Paolo, Letizia e Rosy potrebbe presto raggiungere Beatrice Luzzi e dormire sonni tranquilli fino ad aprile.

E proprio Beatrice si è subito scagliata contro di lei: a suo avviso la finale non la merita per niente. “Forse Rosy, Anita non se la merita per niente la finale, ci ha stracciato le orecchie per 5 mesi con Edoardo, 5 mesi con lui e l’ha trattato così e poi sto colpo di coda finale“, ha detto commentando la cena offerta a lei e Alessio in suite dopo la diretta.

La sorpresa a Anita non torna: pubblico contro il GF

E proprio quella sorpresa fatta ad Anita e Alessio ha scatenato gli utenti. Nella suite c’era un tavolo apparecchiato, una vasca idromassaggio e addobbi a forma di cuore. Il tutto organizzato poco dopo il salvataggio di lei al televoto eliminatorio dove ha avuto la peggio Grecia Colmenares.

Com’è possibile che gli autori avessero già preparato tutto nonostante ci fosse il dubbio che Anita dovesse lasciare la casa? È questo il dubbio di parte del pubblico, evidentemente sempre più scettico sulla trasparenza del meccanismo. E infatti si legge: “Questi avevano già pronta la suite, la vasca, il sushi ecc e noi dovremmo credere che Anita si sia salvata per letteralmente 4 scappati di casa che l’hanno votata“, ha scritto una persona.

Questi avevano già pronta la suite, la vasca, il sushi ecc e noi dovremmo credere che Anita si sia salvata per letteralmente 4 scappati di casa che l'hanno votata

Ma andate a cagare#grandefratello pic.twitter.com/UK2ZNuqSze — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 8, 2024

Pensato la stessa cosa… Passi il sushi, ma non credo proprio sia sempre lì tutto pronto, palloncini compresi… Ma tanto ormai sappiamo che ci prendono per scemi dal primo giorno. Non ho mai visto così tanta omogeneità nei commenti di critiche verso di lei. — Daydreamer (@PincaPa23622723) March 8, 2024

“Passi il sushi, ma non credo proprio sia sempre lì tutto pronto, palloncini compresi… Ma tanto ormai sappiamo che ci prendono per scemi dal primo giorno. Non ho mai visto così tanta omogeneità nei commenti di critiche verso di lei“, ha scritto un altro. Ma c’è anche chi fa notare che “Il GF lo sa prima chi è in vantaggio nel televoto, sennò come costruiscono i vari blocchi? Cioè è un programma televisivo, svegliaaa“.