Anita è stata tra i protagonisti dell’ultima diretta del Grande Fratello. E no, non solo per il rapporto speciale con Alessio e la reazione del fidanzato Edoardo, che abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poche righe pià sotto. La concorrente romana ha infatti ricevuto un’altra strigliata da Alfonso Signorini e questa volta c’è di mezzo Simona Tagli, ultima arrivata nella casa proprio insieme al ‘suo’ Alessio.

Come il pubblico sa bene, la showgirl è decisamente l’inquilina più contestata nella casa di Cinecittà. Lo dimostra anche una clip riassuntiva dei commenti degli altri che il conduttore ha mostrato nella puntata di giovedì 7 marzo. Da Rosy Chin ad Alessio passando per Greta e Grecia: anche loro oltre ad Anita hanno avuto da ridire sull’atteggiamento di Simona.

GF, Signorini zittisce Anita

Il comportamento di Simona Tagli sembra indispettire particolarmente gli inquilini che, stanchi dei continui scontri e del suo modo di fare, l’hanno criticata parecchio in settimana. Per Grecia è “cattiva e maleducata”, per Alessio una sorta di marionetta che parla a vanvera, mentre per Greta non avrebbe carattere e non farebbe altro che screditare gli altri.

Ma le parole più forti sono state quelle usate da Anita. “Invecchiare è una brutta bestia, quando non lo vuoi accettare – ha detto a proposito di Simona – Perché non ci sto che nel 2024 donne attaccano altre donne. Anche il modo in cui si pone fisicamente e sta in scena. Sembra abbia 15 anni. Bella maturità”.

Alfo: "Adoro la coerenza di Anita che prima dice che l'età che avanza è una gran brutta bestia e poi aggiunge che di questa solidarietà di donne contro donne non se ne può più…e poi se la prima che va contro le donne"

LA PLURILAUREATA ASFALTATA DOPO 37 SECONDI#grandefratello pic.twitter.com/VXGYNkFOMs — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 7, 2024

Se per Simona alcuni dei concorrenti “sarebbero dei ragazzini ancora con la bocca sporca di latte”, per Signorini le parole di Anita sono da condannare. E infatti, tornati in studio, ha ripreso la frase e l’ha rimproverata. Secondo lui non deve colpevolizzare gli altri e pensare anche ai suoi comportamenti: “La coerenza di Anita…. Tu sei la prima che va contro le donne”. La sua reazione? È rimasta spiazzata ma non ha replicato.