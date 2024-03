Al Grande Fratello si è parlato anche del rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Rapporto che giorno dopo giorno si è consolidato nella casa diventando speciale. Dopo la puntata di lunedì scorso i due si sono avvicinati ulteriormente e giovedì Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui si sono viste diverse immagini sul legame tra i due inquilini.

Un po’ imbarazzati, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno spiegato di volere fare le cose con calma, anche perché lei ha ancora una questione irrisolta, la frequentazione con Edoardo. Edoardo è il famoso fidanzato e non-fidanzato che l’ha anche sorpresa nella casa qualche settimana fa. Insomma, sembra esserci più di un’amicizia tra loro, con entrambi hanno fatto intendere di avere un interesse reciproco l’uno per l’altra.

Leggi anche: “Devi abbandonare la casa”. Grande Fratello, concorrente eliminato definitivamente: l’annuncio





Anita e Alessio vicini al GF, la reazione di Edoardo

Ma come detto c’è sempre Edoardo di mezzo e proprio Anita, anche durante la diretta, ha ammesso di non voler affrettare i tempi, anche per rispetto suo. Non si considera fidanzata, perché con lui si era riavvicinata per poco tempo prima di entrare al Grande Fratello e dopo un paio di anni di lontananza.

Ma Edoardo che dice? Contattato dalla produzione del Grande Fratello, ha fatto sapere di non voler più tornare sull’argomento e di stare soffrendo. Ha inoltre chiesto agli autori di non essere più coinvolto in questa faccenda. Ma non solo.

E la chiamata da parte di Edoardo non è arrivata… #GrandeFratello pic.twitter.com/2TNcvVoMcm — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2024

Sempre nel corso del blocco dedicato ad Anita, durante la diretta di giovedì, il Grande Fratello ha dato ad Anita Olivieri la possibilità di parlare al telefono con Edoardo. Peccato che lui non abbia chiamato: la concorrente è rimasta impassibile per diversi secondi davanti al telefono della produzione ma se l’aspettava che quella chiamata non arrivasse. Ha quindi spiegato si chiarirà con lui una volta uscita dalla casa. E ora tutti si chiedono cosa accadrà con Alessio…