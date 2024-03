Nessuno si aspettava una decisione simile, ma al Grande Fratello Garibaldi ha sorpreso veramente tutti. Ed effettivamente il suo è stato un gesto di coerenza, come confessato da lui stesso davanti ad Alfonso Signorini. L’immagine del concorrente ha fatto il giro della rete e in tanti hanno condiviso questa scelta, che nessuno pensava comunque di vedere concretizzata.

Tutto è successo in uno dei momenti topici del Grande Fratello. Nel corso della serata il conduttore ha chiesto ai gieffini di prendere una decisione importante per il futuro della trasmissione, ma Garibaldi ha fatto una cosa che nessun altro ha pensato di fare. E sono anche arrivate delle spiegazioni dallo stesso calabrese, che si è reso protagonista di una sorta di autocelebrazione.

Grande Fratello, Garibaldi prende una decisione a sorpresa

Nella serata di giovedì 7 marzo al Grande Fratello è arrivato il tempo di prendere decisioni rilevanti. E anche Garibaldi avrebbe dovuto fare il nome di chi avrebbe voluto portare in finale. Parlando degli altri concorrenti, Letizia ha optato per Paolo; Rosy ha indicato Anita, Greta ha votato Letizia, Paolo ha ovviamente detto Letizia, Sergio ha scelto Rosy, Perla invece Letizia e infine Anita ha nominato Rosy. Giuseppe non è stato calcolato da nessuno.

Garibaldi ha scelto se stesso per andare in finale. E il voto personale lo ha spiegato così a Signorini: “E che devo fare? No, sarei ipocrita. Sono coerente con tutto. Perché comunque dopo sei mesi mi sono messo in gioco, ho sbagliato e chiesto scusa. Ho fatto di tutto e di più, quindi. A parer mio, se permetti, ci voglio andare“. Alla fine però i nomi prescelti sono stati Letizia, Rosy, Anita e Paolo.

Hai capito con dolore che alla fine ognuno gioca per sé. Hai capito che in fondo puoi e devi contare solo su Garibaldi Giuseppe. Sii fiero dell uomo che sei. Noi saremo sempre qua. Un passo dietro di te a ricordarti quanta meraviglia sei e meriti ❤️ #imille pic.twitter.com/LwuDUA1WoO — Lola G. come Garibaldi #anibaldi stan account❤️ (@LGrullita) March 8, 2024

