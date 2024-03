Nella puntata di ieri, 7 marzo, del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha fatto una richiesta specifica a Massimiliano Varrese: lui risponde con i fatti. L’attore ha deciso di esporsi davanti a tutti, togliendo ogni dubbio sul suo reale pensiero. Nel corso della puntata di ieri, intanto, sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello, che però sono state del tutto differenti rispetto alle consuete modalità attraverso il sistema dei piramidali, essendoci il secondo posto in finale.

A finire in nomination per il secondo posto in finale sono: Anita, Letizia, Paolo e Rosy. Anita che è stata grande protagonista. Interrogata da Signorini ha pizzicato Beatrice: “Ho legato con tutti qui. Quando usciremo lei sarà da sola, magari vince pure, ma non avrà nessuno… mentre noi staremo tutti insieme a festeggiare”.





Grande Fratello, Massimiliano Varrese difende Beatrice Luzzi

L’assist per il conduttore è stato fin troppo ghiotto. “Ma tu Beatrice ti vedi sola durante la finale, mentre gli altri festeggiano in disparte”, ha chiesto all’attrice che ha risposto in maniera negativa: “Ci sono moltissime persone con cui ho legato”. Chiuso questo capitolo Beatrice ha chiesto una prova di fedeltà a Varrese, chiedendo di prendere le sue difese.

Un ultimatum che Varrese ha recepito: “Io volevo un attimo dissentire da questo finale. Io in questo periodo ho avuto modo di avvicinarmi di più a Beatrice e anche a Simona. Quindi se io mai dovessi arrivare in finale con Beatrice io sarei lì ad applaudirla. Perché ho trovato con lei, diciamo, una complicità che avrei dovuto trovare primo”, ha detto.

Beatrice Luzzi chiede il supporto di Massimiliano Varrese. Questo è il momento 🫵🏼



Bea: “Max tocca a te!”#GrandeFratello pic.twitter.com/P084vxkNIo — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 7, 2024

E ancora: “Invito gli altri a fare lo stesso, anche con Simona. Spesso ci si lamenta, ma nessuno che va dalle persone”. Dello stesso avviso anche Sergio D’Ottavi, che fin da subito ha avuto un rapporto d’amicizia molto speciale con Beatrice Luzzi.