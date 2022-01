Dopo 25 anni di carriera a Mediaset Alessia Marcuzzi ha detto basta. Lo ha fatto qualche mese fa con un lungo post sui social in cui spiegava che non avrebbe fatto parte del parterre di volti che da anni vediamo nelle trasmissioni del Biscione. Una scelta davvero spiazzante anche perché Alessia Marcuzzi ha legato la sua attività a programmi che sono andati in onda su Canale 5 e Italia1. A Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

Nelle ultime settimane alcuni rumors riferivano di un possibile ritorno a Mediaset di Alessia Marcuzzi alla guida di uno dei programmi maggiormente apprezzati: Le Iene. In particolare il sito Tv Blog parlava “di un accordo quadro più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di David Parenti”. In più occasione l’ex conduttrice del Grande Fratello ha guidato Le Iene dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021 e di recente lo ha fatto al fianco di Nicola Savino.





Anche Dagospia ha prospettato un ritorno a Mediaset in grande stile per Alessia Marcuzzi. Secondo il portale, a lei non solo verrebbe affidata la conduzione del programma di Davide Parenti di cui è stata al timone già per parecchi anni, ma poi sarebbero in cantiere altre trasmissioni da affidarle. Un ritorno sulle reti da protagonista, insomma, con un ruolo di primo piano per uno dei volti di punta dell’emittente.

Ora a parlare è proprio Alessia Marcuzzi che con una Instagram Stories fa chiarezza sulle voci che sono circolate. E lo fa a modo suo, con il suo solito stile schietto e diretto: “Ci tengo a dirvi perché leggo di un mio ritorno in tv che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto, mancate sempre tanto”. Insomma al momento la conduttrice smentisce tutto: evidentemente per lei è ancora presto per il rientro in tv nonostante gran parte del pubblico non veda l’ora di rivedere il suo volto sul piccolo schermo.