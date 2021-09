“È già tutto deciso”. Alessia Marcuzzi, la spifferata bomba cambia tutto: i fan volevano sentire proprio questo

Arrivano buonissime notizie per la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi. Nell’ultimo periodo a farla da padrona erano state informazioni tutt’altro che buone sulla donna, che ha lasciato Mediaset dopo ben 25 anni di lavoro. Poche le comunicazioni giunte in questo periodo, con lei che ha preferito godersi le meritate vacanze estive. Ma ormai l’autunno e la prossima stagione televisiva sono dietro l’angolo ed ecco spuntare fuori delle news decisamente succulenti e molto interessanti per il suo futuro.

Nelle scorse settimane, senza sbilanciarsi più di tanto, aveva affermato: “Arriverà dell’altro. Se avrà a che fare con l’entertainment? Magari sì, è nel mio Dna”. Ora è però venuta a galla un’indiscrezione bomba, che conferma che siamo vicinissimi ad una svolta professionale. Il pubblico non vede l’ora di apprezzarla nuovamente nel piccolo schermo e a quanto pare non aspetterà moltissimo. Il colpo di scena è ad un passo e permetterà ad Alessia Marcuzzi di rituffarsi in un’esperienza inedita.

Ora ad aver sganciato la bomba su Alessia Marcuzzi ci ha pensato il magazine ‘Oggi’, che non ha dubbi a riguardo. La presentatrice tv è pronta a rimboccarsi le maniche e a stupire da un’altra parte. E chissà se Mediaset non si mangerà le mani, se dovesse ottenere dei risultati positivi. Ebbene sì, stando alle ultime informazioni trapelate nelle scorse ore, sarebbe proprio la concorrenza ad essere riuscita ad ottenere il sì da lei. Resta da attendere l’ufficialità, ma tutto sembrerebbe quasi definito.





Dunque, ecco dove potremmo vedere Alessia Marcuzzi nei prossimi mesi: “I soliti ben informati sostengono che il suo futuro sia in Rai. Parlano di un ingresso spot e di un programma tutto suo”. Potrebbe inizialmente partecipare ad una trasmissione della tv pubblica in veste di ospite e a tal proposito si è parlato di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Anche se non sono da escludere ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio e la suggestione Festival di Sanremo. Non resta che attendere conferme.

Sulla volontà di lasciare Mediaset Alessia Marcuzzi aveva riferito: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.