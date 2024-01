Fiorello, annuncio a sorpresa. Tutto pronto o quasi per lo start di Sanremo 2024, il festival della musica italiana più atteso dell’anno. Infatti è iniziato il conto alla rovescia perché l’Ariston è pronto a fare il suo grande debutto come ogni anno. In gara tantissimi artisti, capitanati dal conduttore e direttore artistico Amadeus, giunto con ogni probabilità alla sua ultima conduzione del timone per il programma. E poi a seguire come sempre anche Fiorello con la diretta a Viva Rai2 Viva Sanremo.

L’annuncio di Fiorello arriva a sorpresa per Sanremo 2024, un nome vip sale a bordo della grande famiglia di Viva Rai2 Viva Sanremo. Un annuncio dopo l’altro in attesa dello start del festival della muscia italiana e prima di allora, chissà quante saranno le sorprese pronte ad alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative.

L’annuncio di Fiorello arriva a sorpresa per Sanremo 2024: la vip della tv italiana lo apprende così

Ed è questo il caso, infatti la diretta interessata non poteva immaginare di essere stata scelta come co-conduttrice al fianco di Fiorello per Viva Rai2 Viva Sanremo. Di chi stiamo parlando? Proprio di Alessia Marcuzzi che ha appreso la notizia proprio nel momento in cui è stata annunciata dallo showman siciliano: “Anche noi avremo una co-conduttrice che sarà con noi nel Glass e che avremmo presentato la settimana prossima”, dichiara Fiorello a Tg2 Post.

E per il nuovo Dopofestival, Fiorello dunque annuncia fiero: “Ma la cosa ancora più bella è che lei non lo sa. Lei lo saprà solo se in questo momento sta guardando la televisione o se qualche amico suo sta guardando la televisione e quindi la chiama e glielo dice” , per poi rivelare il nome della prescelta: “Spero che tu non abbia preso impegni quella settimana perché speriamo tu sia con noi: Alessia Marcuzzi“.

E ovviamente la notizia non poteva che correre veloce fino a raggiungere le orecchie della diretta interessata. Alessia Marcuzzi ha dunque fatto subito sapere la sua decisione in merito attraverso una storia su Instagram: “Ti voglio comunicare, caro Fiore, che in effetti io non ho impegni, quindi sono libera in quel periodo, ma se anche io li avessi avuti avrei detto di sì”, ha annunciato Alessia Marcuzzi felice.