La voce era nell’aria, ora c’è la conferma. E arriva direttamente da Alessia Marcuzzi, che in questi giorni sta deliziando i suoi tanti follower con foto di famiglia e scatti mozzafiato in bikini mentre si gode l’estate. I ritratti con la figlia Mia, che è sempre più grande e bella, hanno fatto presto il giro della rete perché è davvero la sua fotocopia.

Ma nelle ultime ore un post di tutt’altro genere e sicuramente poco felice è stato pubblicato dalla conduttrice romana che abbiamo visto a Le Iene nell’ultima stagione televisiva. Non riguarda la sua vita privata, che è pur sempre nell’occhio del ciclone (pensate alle paparazzate ultime con Stefano De Martino al mare anche se con loro c’era il marito di lei, Paolo Calabresi Marconi). Riguarda il futuro in tv.

Alessia Marcuzzi, addio a Mediaset dopo 25 anni

O meglio, non futuro perché dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia è la stessa Alessia Marcuzzi ad annunciare che lascerò Mediaset dopo ben 25 anni di collaborazione. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me”, esordisce la presentatrice nel comunicato apparso sul suo Instagram.





Quindi il motivo che l’ha portata a decidere di salutare l’azienda in cui è cresciuta artisticamente: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

“La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”, ha concluso Alessia Marcuzzi subito sommersa da cuori e messaggi di affetto anche da tanti colleghi.