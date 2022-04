A Uomini e Donne il ritorno di Riccardo Guarnieri continua a tenere banco. Il cavaliere tarantino, che ha avuto una storia con Ida Platano, è di nuovo nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Da qualche settimana non si parla d’altro che di un possibile ritorno di fiamma con la dama bresciana. Lui ha sempre negato, ma ben presto ha troncato la storia che stava nascendo con la dama Gloria. Nella puntata di martedì 19 aprile, Riccardo è tornato nuovamente da Ida spiegando di voler vivere una seconda conoscenza con la ex. In studio è stato mandato in onda un filmato su una conversazione tra Riccardo e Ida che ha scatenato gli attacchi di Tina Cipollari.

“È Una pagliacciata – ha esordito l’opinionista del programma rivolgendosi a Guarnieri, è una cosa orrenda. Se tu e Ida vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perché prendi in giro Gloria mentre Ida sta lì a guardarti”. E aggiunge: “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”.





Alessandro Vicinanza attacca Riccardo Guarnieri a UeD

Nella puntata di mercoledì 20 aprile altro ballo al centro dello studio e altri cenni di intesa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri tanto che l’opinionista Tina Cipollari nota un sorriso raggiante da parte della dama sottolineando di averlo rivisto solo dopo il ritorno del cavaliere pugliese. “Quando l’ha visto è rimasta imbambolata per mezz’ora. Era ha di nuovo questo sorriso, ma ti piace ancora?”, chiede la bionda opinionista alla dama che continua a sorridere preferendo, però, non rispondere. Tina Cipollari insiste: “Vuol dire che ti piace ancora. Vi siete sentiti in questi giorni? Stasera uscite insieme?”. “Noi ci siamo visti qui dopo un anno. Sono felice perché ci siamo ritrovati”, risponde Ida Platano che, insieme a Riccardo Guarnieri, esclude un ritorno di fiamma.

Dopo questo momento si siede al centro dello studio Alessandro Vicinanza con cui Ida Platano ha avuto una storia di recente. E alla domanda di Maria De Filippi, ammette di essere infastidito dall’atteggiamento di Riccardo Guarnieri: “So quanto è stato importante per lei. Avrei voluto che quando è sceso andasse direttamente da Ida perché è antipatico vedere un uomo con cui hai avuto una storia andare da altre donne. Lei ci tiene e si vede. Nel video stavano flirtando perché io la conosco. Un conto è la storia con me e un conto è la loro storia. Nel caso in cui non sia venuto per te, da pare sua, è stato meschino scendere per trovare una donna qui. Io non l’avrei mai fatto”, spiega Alessandro Vicinanza.

“Tu sei venuto qui per corteggiare Ida e poi hai detto che eri interessato ad un’altra donna”, è la replica di Riccardo Guarnieri. “Io sono venuto per Ida e non ho mai accettato numeri di telefono di altre persone pur avendone la possibilità e quindi sto qui per trovare una donna. Tu ora ti sei concentrato su Gloria, poi ne arriveranno altre e mi dispiace per lei (Ida ndr) perché starà male”, conclude Alessandro.

