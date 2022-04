Per Ida Platano UeD è probabilmente diverso ora che è tornato Riccardo Guarnieri. All’improvviso, dopo mesi di assenza, il cavaliere tarantino è di nuovo nel parterre maschile. Anche lui non è rimasto indifferente alla vista della dama che è stata la sua fidanzata. Di fatto non è successo nulla tra i due e anzi lui ha iniziato a frequentare altre donne.

Ma se c’è una cosa che è rimasta immutata di puntata in puntata da quando Riccardo Guarnieri è di nuovo a UeD: gli attacchi di Tina Cipollari a Ida Platano. E nel nuovo appuntamento, dopo il consueto ballo, l’opinionista ha deciso di metterla spalle al muro.





Ida Platano messa alle strette su Riccardo Guarnieri

Subito dopo il ballo di cavalieri e dame, Tina Cipollari ha fatto notare a Maria De Filippi di aver visto Ida Platano parlare e ridere con il suo ex. A quel punto l’opinionista non ha nascosto di credere che la dama sia ancora interessata all’ex, invitandola a dire la verità una volta per tutte: “Ti piace? Una risposta così…A secco…Sei attratta da lui?”.

Ida Platano, messa alle strette davanti a tutto lo studio, era in evidente imbarazzo. E ha cercato di mascherarlo ridendo, evitando così di rispondere alla domanda diretta. Ma Tina Cipollari ha insistito: “Rispondi, dai…”. Niente. Ma questa non risposta è stata comunque rivelatrice per la Vamp.

“Se dice così…Vuol dire che la risposta alla mia domanda è affermativa…”, ha sentenziato l’opinionista sulla reazione di Ida Platano. Gianni Sperti ci ha messo il carico: “Non l’ho mai vista così sorridente, è da tanto che non la vedo così felice”. Solo in quel momento la dama ha deciso di parlare: “Ci siamo lasciati male e da quel momento non ci siamo più sentiti…Noi comunque abbiamo vissuto qualcosa di importante. Mi fa stare bene fare due chiacchiere”.

