Ida Platano, la replica di Alessandro Vicinanza. Approda al dating show di Maria De Filippi in un ruolo diverso: l’ex dama di brescia ha messo un punto alla relazione con il cavaliere e ha tutte le intenzioni di rimettersi in gioco, questa volta, nelle vesti di tronista. “Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco“, sottolinea precisando di non aver più intenzione di rincorrere qualcuno, come ha fatto in passato: “Chi non mi vuole, una volta andato, basta, io chiudo”, sono state le sue parole. Ma come avrà reagito Alessandro Vicinanza?

La replica di Alessandro Vicinanza dopo il duro sfogo di Ida Platano. La nuova tronista di Uomini e Donne ha già avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori dopo l’appuntamento al buio. Ma è successo qualcosa e a segnalarlo è stato Lorenzo Pugnaloni: “Diversi corteggiatori di Ida si sono eliminati”, si legge tra le Storie del blogger. Il motivo? Come lei stessa ha detto più volte e come dice nel suo video di presentazione, Ida è una mamma e questi corteggiatori pare non se la siano sentita di frequentare “una donna che ha già un figlio”.

La replica di Alessandro Vicinanza dopo il duro sfogo di Ida Platano: “Si, è vero, sono stato io…”

Ida ha comunque deciso di rimettersi in gioco per trovare la propria anima gemella dopo quasi un anno di relazione con Alessandro Vicinanza. E a proposito dell’ex e sui motivi che avrebbero portato alla rottura, tante sarebbero le voci messe in circolo, prima tra tutte quella di un presunto tradimento. Sulla questione Alessandro ha deciso di intervenire nel corso di un’intervista per Fanpage: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla”.

E ancora: “Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto“. E sempre a proposito dei suoi sentimenti per Ida, rivela: “Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita“.

“Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza“. La reazione alla notizia di Ida seduta al trono? “Dopo avere saputo del suo trono, ho evitato un altro contatto. Se va bene a lei, va bene anche a me“, fa sapere Alessandro.