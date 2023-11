Se Ida Platano pensava di cavarsela facilmente si sbagliava di grosso perché ora che è salita, in maniera del tutto inaspettata, sul trono di Uomini e Donne sono in molti a chiedere conto. Tra loro anche l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza che ha deciso di rompere il silenzio dopo l’annuncio di Ida di tornare in trasmissione. La rottura con l’ex cavaliere napoletano era stata liquidata in pochissimo tempo, senza dare una spiegazione. Nel suo video di presentazione Ida infatti diceva.

“Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone. Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa”.





Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza replica a Ida Platano

“Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”. Parole che non sono passate inosservate come testimonia questo commento lasciato sulla pagina Instagram del programma: “Sono anni che questa donna è in questo programma con risultati fallimentari. Ma possibile che ‘uomini&donne’ sia per lei l’unico modo per innamorarsi??”.

“Ovviamente la mia opinione conta nulla ma Maria, se proprio ti è tanto simpatica, portatela a casa ma non riproporla sempre a noi in tutte le salse!! Evidentemente seguo il programma da troppi anni, piuttosto che sorbirmi di nuovo la pesantezza e i piagnistei di Ida, cambio canale. E sarà la volta buona!”. Di sicuro lo è per Alessandro Vicinanza, pronto al contrattacco.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione con cui le viene raccontato da una persona, che avrebbe parlato con Alessandro, che quest’ultimo sarebbe “amareggiato e scioccato”. Alessandro non ha perso tempo rompendo, tra le righe, il silenzio condividendo una Storia su Instagram mentre canticchia in auto il ritornello di una canzone “Pensi che ti abbia tradita” e ancora “Ai miei piacciono i tuoi”. Non sarebbe quindi lui il responsabile della rottura. Prima di chiudere, poi, Alessandro salute i suoi fan con una frase di Ida “Buongiorno belli miei”, come dire… la verità l’avete appena assaggiata, presto verrà fuori.