Momento di forte imbarazzo all’Isola dei Famosi, quando Alessandro Cecchi Paone è stato bersagliato dalle battute pungenti di Paolo Noise. Ma cosa è successo? Si parlava di… dimensioni e secondo i rumors dei naufraghi, il meglio equipaggiato sarebbe proprio il divulgatore scientifico. Durante la puntata in diretta del 2 maggio, Ilary Blasi ha raccontato a tutti che alcuni naufraghi hanno deciso di regalare un po’ di intimità a Cecchi Paone e il suo giovane compagno Simone Antolini. Alcuni dei naufraghi, sapendo che la coppia aveva bisogno di un po’ di intimità, hanno cercato di imbastire come meglio potevano una sorta di capanna protetta da occhi indiscreti (e soprattutto da telecamere).

Alla notizia di Ilary Blasi, Alessandro Cecchi Paone ha commentato: “È un’esperienza che non ho mai vissuto. Bellissima come tutti i momenti che passo con lui, ma unica”. A questo punto il conduttore tv ha aggiunto: “Abbiamo solo voluto dimostrare a noi e a tutti che, come diceva Piero Angela, le coppie gay e le coppie etero sono identiche in qualunque manifestazione dell’amore”.

Alessandro Cecchi Paone, la confessione intima è choc

A questo proposito dallo studio Vladimir Luxuria ha detto: “Vorrei dire una cosa ad Alessandro e Simone, siete molto amati come coppia in Italia. Questo dimostra che oggi a fare scandalo dovrebbe essere l’omofobia, mai l’amore tra due persone. Mai”. Poco dopo ha preso la parola la padrona di casa Ilary Blasi che ha quindi detto ai due: “Nonostante la tua non giovane età, sei ancora bello vigoroso”.

A questo punto Cecchi Paone ha risposto sempre con ironia: “Altrimenti Simone non mi avrebbe cercato e non starebbe con me da più di un anno”. Poco dopo è quindi intervenuto con estrema ironia Paolo Noise che ha voluto confessare al pubblico un dettaglio molto intimo di Alessandro Cecchi Paone, uno di quelli che sui social ha lasciato senza parole gran parte degli utenti.

Noise ha quindi detto a Ilary: “Quando Alessandro si cambia il costume lo fa di spalle, una volta si è girato e ho visto una cosa… sei disumano, da studiare, una roba”. Chiaramente il conduttore ha subito detto: “Ma cosa dici?”.

