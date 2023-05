“Sono incazzata con te”. Isola dei Famosi, Asia Argento arriva e fa il panico. La naufraga distrutta in diretta: cosa è successo (VIDEO)

Una bomba a orologeria Asia Argento naufraga a tempo determinato all’Isola dei Famosi. In un attimo ha fatto impazzire tutto il pubblico del reality di Ilary Blasi. E se da una parte alcuni l’hanno odiata per i suoi modi, molti di più l’hanno invece osannata per la schiettezza e la simpatia. Asia Argento quindi convince e onestamente, sembra proprio un peccato non poterla partecipare al gioco. Ma non è detta l’ultima parola in fondo. Come noi leggiamo le reazioni il giorno successivo la diretta, così faranno anche i responsabili del programma e gli autori.

Chi lo sa se magari la donna riceverà in extremis qualche proposta allettante. In ogni caso, ad inizio puntata, Asia Argento si è lanciata dall’elicottero, proprio come tutti gli altri naufraghi e ha raggiunto la sorella per una sorpresa coi fiocchi. Il momento è stato dolcissimo. Fiore è stata chiamata sulla riva della palapa e qui come sappiamo ha trovato una sorpresa. La donna ha quindi visto una foto che la ritraeva da bambina insieme alle sue due sorelle.

Poco dopo le è stato fatto vedere un filmato proprio di Asia e a riguardo della sorella Fiore ha detto: “Lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore, ti amo sorella”. A quel punto Asia si è fatta vedere e l’emozione è stata palpabile.

Asia ha un messaggio speciale per Fiore! ❤️ #Isola pic.twitter.com/d8lknGHKnF — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

Più tardi, dopo le prove, Asia ha avuto modo di confrontarsi con gli altri naufraghi e ha deciso di mettere qualche puntino sulle i. L’ex di Morgan ha deciso di riprenderli un po’ tutti, in particolare Helena Prestes: “No, non sono inca…ta, no. Come si fa a giudicare questi poveri cristi che non mangiano? Qua gli istinti sono andati fuori controllo. Non dormire, non mangiare… puzzano come capre! Voglio dire, dopo un po’ si sente”.

E ancora: “Dovrei viverlo per vedere fino a che punto reggerei io. Allo stesso tempo penso che tu Helena abbia esagerato, alzando i toni. Hai sbroccato perché sei giovane, ma io direi abbassiamo i toni amica mia”. Poi qualche parola anche sulla sorella: “Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina!”. Un momento di grande tv, non c’è che dire. Speriamo di rivederla presto.

