È un momento complicato per Albano Carrisi, l’indiscrezione sulla sua vita privata arriva da Dagospia. Nelle settimane scorse il cantante di Cellino San Marco e la sua famiglia sono stati al centro del gossip per la gravidanza, non ancora confermata in maniera ufficiale, di Romina Jr, la figlia avuta da Romina Power. A rivelare la notizia bomba è il settimanale Diva e Donna che pubblicava in copertina una foto di Romina Jr presumibilmente col pancione e dà per certa la gravidanza.

“Al Bano e Romina nonni: Romina Jr aspetta un bambino”. Per lei si tratterebbe del primo figlio, ma non del primo nipotino per la coppia di cantanti che hanno già sperimentato la vita da nonni per ben tre volte. La terza figlia Cristel infatti è mamma di tre bambini. Una gioia guastata dalla notizia che arriva dall’altro ramo della famiglia.





Albano Carrisi, la figlia Jasmine pronta a trasferirsi in Georgia

Dalla figlia Jasmine, avuta da Loredana Lecciso. A proposito della compagna Albano Carrisi ha rivelato alcuni aspetti della loro intimità e di come è nato il loro amore. “L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce: io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”. E ancora: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”.

La figlia Jasmine, che sembra abbia intenzione di seguire le orme paterne, starebbe pensando di guardare oltre. Stando quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, sarebbe infatti decisa ad affrontare una nuova esperienza professionale in Georgia. “Forse – ha sottolineato il noto giornalista – non tutti sanno che le doti comunicative della ragazza non sono passate inosservate sia in Italia che all’estero”.

“Oggi è in grado di confermarvi che la figlia del cantante salentino e di Loredana Lecciso è a un passo dalla firma del contratto per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, versione georgiana”, ha rivelato Dandolo. Che poi aggiunte: “Entusiasti e orgogliosi i genitori, ma anche comprensibilmente agitati per il trasferimento della loro bambina in Georgia”.