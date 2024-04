Grande paura per un ex gieffino. L’ex concorrente del Grande Fratello ha recentemente parlato del suo orientamento sessuale facendo una volta per tutte chiarezza sul suo rapporto con Vittorio Menozzi. L’amicizia tra i due nata all’interno della Casa aveva fatto partire diverse illazioni. I due hanno recentemente iniziato a convivere e la cosa ha fatto esplodere il gossip.

Tuttavia l’ex GF ha spiegato: “Allora io voglio chiarire questa cosa, anzi grazie per la domanda. Sia io che Lorenzo il mio miglior amico che un altro mio amico che si chiama Isac che Vittorio, siamo eterosessuali“. Adesso lo stesso ex concorrento del GF ha rivelato di aver vissuto una brutta avventura a Milano in zona stazione centrale. L’ex gieffino ha affidato il racconto dell’episodio ad un video su X.

Federico Massaro vittima di una tentata rapina

Federico Massaro ha raccontato che dopo una serata passata sui Navigli è stato fermato da due uomini mentre stava tornando a casa. I due hanno cercato di rubargli la collana, ma lui ha reagito ed è riuscito a mettere in fuga i malviventi. Su Instagram ha spiegato nei dettagli questa serata ‘particolare’.

“Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa. Ero vicino alla Stazione Centrale e arriva uno che mi dice che ho un bello stile. Il suo amico mi strappa la collana, ma resta appesa al collo. Lo guardo dopo che me l’ha rotta e gli dico ‘persona sbagliata, ti conviene correre’”.

“Cominciano a correre come pazzi – continua Federico Massaro – ed è stata la soddisfazione più grande della mia vita. Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica, ma non l’avevano rubata a me. Sono tornato a casa e l’ho aggiustata. Ero triste perché non sapevo sarei riuscito. Mer*e che non siete altro, mamma mia che soddisfazione”.

