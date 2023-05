“Mai visto nulla del genere”. Affari Tuoi, Amadeus non crede ai suoi occhi: è la prima volta che capita durante il programma. Lacrime in studio (VIDEO)

Una serata eccezionale quella del 4 maggio 2023 di Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Il concorrente della puntata è Giovanni, un ragazzo umbro che ha provato a sbancare tutto. Insieme a lui c’era la compagna Giorgia. Il giovane, che lavora come agricoltore, è arrivato allo step conclusivo del gioco con tre opzioni: 5€, 100.000€ e 300.000€. È per questo che milioni di spettatori sono rimasti incollati di fronte alla televisione. Poi è successo qualcosa che non era mai capitato prima. C’è da dire che entrambi hanno proposto al dottore, tramite il padrone di casa Amadeus, la cifra monster di 80mila euro.

Dall’altra parte del telefono però nessun segno di cedimento. Il dottore propone un’offerta ma chiaramente non è quella che i due si aspettano. È per questo che Giovanni e Giorgia decidono di continuare senza sosta, fino alla fine. Quando però al ragazzo mancavano solo 3 pacchi, arriva un’offerta del dottore che nessuno avrebbe mai rifiutato. Dall’altro capo del telefono Amadeus ascolta con gli occhi sbarrati e scrive la cifra incredibile sul pezzo di carta: 63.000€.

Leggi anche: “Stai molto attento…”. Affari tuoi, è successo durante l’ultima puntata. Alessandro lascia senza parole Amadeus: ansia in studio





Affari Tuoi, non era mai successo prima: record assoluto

È questo il costo a cui la produzione può arrivare a sborsare per non farlo andare avanti. Un fatto che fa pensare molto Giovanni e Giorgia: “Perché così alta? C’è qualcosa di pesante nel nostro pacco?” E così via. Alla fine però Giovanni e Giorgia decidono di accettare i 63mila euro e prendersi quello che di fatto è l’assegno più alto della storia del programma.

Alla fine Giovanni, dei due pacchi rimasti, ha scelto di aprire quello delle Marche, che avrebbe aperto se non avesse accettato l’offerta. Al suo interno c’erano i 100.000€. Poco dopo si arriva alla conclusione della serata e la scelta, oramai fittizia, è tra due scatole: quella da 5€ o quella da 300.000€. L’altro pacco rimasto è stato quello della Toscana, il numero 3, sul quale Giovanni ha detto dall’inizio: “Sento che lì dentro ci sono i soldi”.

io come il pubblico di #affarituoi ogni volta che parte Due Vite 🙌🏻 pic.twitter.com/QfABZtmbPq — 🪽Francesca🪽 (@_cielodiperle) May 4, 2023

Poco dopo Giovanni e Giorgia decidono di aprire il pacco a loro affidato, il numero 11, e con grande sorpresa i due hanno scoperto che all’interno c’erano solo 5€. Alla fine Amadeus dirà: “È forse l’assegno più alto firmato in questa edizione del programma e nella mia breve esperienza alla conduzione di questo gioco”. Lacrime in studio.

Leggi anche: “Questa parola l’ho sognata”. L’Eredità, la rivelazione choc del campione. Ed ecco cosa succede