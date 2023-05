Grande puntata quella del 3 maggio de L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Concorrente della serata, arrivato all’ultimo step del gioco, è Federico. Il ragazzo però, durante la ghigliottina fa una rivelazione che lascia senza parole il padrone di casa. Ma andiamo con ordine. Poco prima del TG delle 20 su Rai 1, Federico si trova a giocare al famoso gioco della ghigliottina in cui si ha la possibilità di vincere l’intera somma di denaro se si indovina la parola misteriosa e non si smezza mai il montepremi.

Il ragazzo, una volta arrivato al termine ed essendo in procinto di rivelare la parola che aveva scritto sul foglietto, ha fatto una rivelazione davvero unica. Federico infatti ha raccontato a Flavio Insinna di aver sognato, in questi giorni, una determinata parola da usare durante la ghigliottina. Proprio così una sorta di sogno rivelatore che ha pensato, durante la puntata, potesse aiutarlo a vincere il montepremi. Il ragazzo allora è partito dalle 5 parole indiziarie: ‘verde’, ‘cannuccia’, ‘isole’, ‘mostro’ e ‘grado’.

L’Eredità, il concorrente sogna la risposta

Tramite questi 5 termini il giovane doveva riuscire a trovare la parola misteriosa scritta nell’altro cartoncino. A questo punto il giovane ha raccontato per bene a Flavio Insinna che durante quel sogno lui stesso ricordava di aver scritto la parola “Diamante”. A questo punto, con un po’ d’amaro in bocca Federico ha detto al conduttore di Rai 1: “Posso dire che il sogno non ha funzionato, perchè ho sognato la parola ‘DIAMANTE’ ma non si abbina a nessuno degli indizi”.

Poco dopo prende la parola Flavio Insinna e gli spiega cosa sta succedendo. Poco prima del termine, il giovane concorrente ha scritto sul foglio la parola ‘MILITARE’. Secondo lui però nessuna di quelle parole poteva collegarsi con “diamanti”. Alla fine per lui non c’è stato nulla fare e Federico non è riuscito a portarsi a casa quei 42.500 euro, smezzata diverse volte a causa della ghigliottina che vedeva un montepremi iniziale di ben 170.000€.

È Flavio Insinna a rivelare la parola misteriosa corretta al ragazzo: ‘LAGUNA’. La parole in questione si sposa perfettamente infatti con i termini: ‘verde’, ‘cannuccia’, ‘isole’, ‘mostro’ e ‘grado’. Niente da fare dunque che Federico che tuttavia avrà la possibilità di riprovarci nei prossimi giorni, anche nella puntata di stasera.

