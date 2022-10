È caos al GF Vip 7 dopo l’abbandono di Marco Bellavia. L’ex concorrente ha più volte parlato del suo precario stato psicofisico, ha chiesto aiuto agli altri compagni d’avventura, ma non è stato ascoltato. L’ex volto di Bim Bum Bam si è ritirato dal reality perché preso di mira dai compagni per via di alcuni problemi di salute mentale. Marco Bellavia era anche in nomination e il televoto è stato annullato. In molti sono convinti che a causare il suo crollo sia stato anche il comportamento degli altri concorrenti che lo hanno attaccato pesantemente.

Charlie Gnocchi ha raccontato un episodio riguardante Marco Bellavia: “Stamani era presto e ha svegliato Ciupilan. Gridava e parlava da solo contro il muro. Ho detto ‘ma questo è matto?’ e gli ho parlato. Mi ha detto che a lui non fregava niente delle regole del GF Vip”. E successivamente a intervenire è stata anche Wilma Goich, la quale ha proferito queste parole: “Sì, l’abbiamo sdraiato a terra a braccia aperte che urlava. Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui ma non è colpa nostra se è andato via”.





Adriana Volpe attacca il GF Vip: “Odio e cattiveria”

Alcuni concorrenti hanno fatto mea culpa, come Ginevra Lamborghini: “Non sapevo avesse dei problemi, abbiamo sbagliato”, ha detto. Ma per il popolo del web non basta. In molti chiedono provvedimenti esemplari. Anche i protagonisti del mondo dello spettacolo stanno intervenendo sulla questione. Anna Pettinelli ha apertamente chiesto ad Alfonso Signorini di “mandare tutti via”. E nelle ultime ore su Twitter è intervenuta Adriana Volpe che lo scorso anno è stata opinionista del reality. E non ci ha pensato due volte a bacchettare il GF Vip.

“Cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria”. L’ex opinionista esordisce in questo modo, poi è un fiume in piena. Ricorda che questa doveva essere l’edizione della condivisione e dell’inclusione, anche per la presenza di Giovanni Ciacci, primo concorrente sieropositivo a partecipare al reality show. Niente di tutto ciò è successo con Marco Bellavia: “Sappiate che siamo tutti indignati”, ha proseguito facendo nomi e cognomi. Elenoire Ferruzzi che ha parlato del suo dolore per essere stata discriminata e che però ha fatto lo stesso con Marco. Non ha risparmiato neanche Giovanni Ciacci, nonostante sia un suo amico: “Gli ho dato supporto giovedì scorso. Ma come è possibile, Giovanni?”.

Uno dei tanti grandi errori di questo gf è stato anche quello di non riconfermare Adriana Volpe come opinionista #gfvip — Miri🐾 (@MirriMirriM) October 3, 2022

Se stasera alla conduzione ci fosse stata Alessia Marcuzzi e come opinionista Adriana Volpe avremmo visto, come è giusto, tutti fiori dopo un bel cazziatone. Ed invece ci tocca l’elfo #GFvip — 𝙽𝚊𝚗𝚊ᶻ 🌼 (@pintayin) October 3, 2022

Poi ancora su Carolina Marconi, che ha combattuto contro il tumore al seno e che conosce al seno: “Mai mi sarei aspettata una battuta come ‘Tu sei patetico’. Giovanni, Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e di serie B? Wilma Goich che dice ‘Sei la causa dei tuoi mali’. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole?”. Adriana Volpe si è scagliata contro Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti e Gegia per poi salvare solo due o tre concorrenti “ma gli altri sono complici e fautori di questo allontanamento. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”, ha concluso. Immediatamente sui social c’è stato un plebiscito per Adriana Volpe.