Momento tutto da ridere al GF Vip 7, anche se poco dopo Antonella Fiordalisi ha perso la pazienza. Ma cosa è successo in pratica? Durante il solito Night Show, Nicole Murgia ha fatto un’imitazione pazzesca di Oriana Marzoli. Tutti sono andati fuori di testa per la bravura e la simpatia dell’influencer romana. Tutti, tranne una: Antonella. La Fiordelisi infatti oltre a non aver apprezzato, ha proprio dato di matto perché secondo lei anche in quella occasione si parlava di lei e si faceva gruppo ai suoi danni. Tutto nasce da una frase di Nicole che a un tratto dice che Edoardo si è fatto influenzare dalla fidanzata per nominare Oriana.

Naturalmente tutto detto in maniera ironica, tant’è anche Edoardo se la ride a crepapelle. Ma cosa ha detto precisamente? “Non posso levarmi gli occhiali sono parte del mio personaggio. C’è il sole qui in confessionale! Non sto truccata basta, non faccio confessionali non truccata che mi guarda tutta Italia e Spagna. Non mi guardate che non sono truccata! Sono molto confusa per l’amore. Di chi sono innamorata?”.

Antonella Fiordalisi ha perso la pazienza: “Avete 30 anni crescete”

E ancora: “Che giorno è oggi? Giovedì? Allora Ciupy. Domani? Il venerdì Antonino. Poi il week end prima Attilio e dopo la domenica Daniele. Se porto Dani a cena fuori? Ma va, andiamo dentro l’armadio. Edoardo mi ha nominata! Lui si è fatto influenzare nella nomination. Si è fatto influenzare anche se non lo ammette. Lui non dice la verdad. Adesso sono in una nomination tosta con Nikita e George”.

Poi Nicole imitando Oriana: “Ma Alfonso ha detto che sono la Reina e quindi non esco. Amore fidati non esco e vinco. Io resto qui, sono troppo importante”. Antonella dal canto suo ha fatto l’ennesima (inutile) scenata, spaccando di fatto la casa in due. A riportare le sue frasi è sempre Nicole Murgia che dice: “Sì ha detto che se l’è presa per la mia frase”.

E conclude: “Continuava a dirmi che l’abbiamo derisa che abbiamo fatto gruppo contro di lei. Ma ha capito che stavo imitando Oriana per ridere? Se è per questo poteva offendersi Oriana che ho detto che ogni giorno cambia un uomo, ma lei ha capito che era un gioco”. Antonella a quel punto è sbottata e ha detto: “Potete evitare di parlare di me?! Visto che fate il game Night e parlare di me anche se non partecipo. fate più bella figura a stare zitti e crescete, che poi avete 30 anni a testa“.

