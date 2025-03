Dopo quasi quattro decenni di onorata carriera televisiva, Striscia la Notizia potrebbe chiudere i battenti. Le voci sulla possibile fine del celebre tg satirico di Antonio Ricci circolano da mesi, alimentate dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. Già durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Mediaset 2025, l’amministratore delegato aveva riconosciuto le difficoltà del programma: “È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede”.

Nonostante gli sforzi per rinnovare il format e le frequenti modifiche alla conduzione, il divario tra Striscia la Notizia e Affari Tuoi si è fatto sempre più evidente. Il game show condotto da Stefano De Martino è diventato il dominatore incontrastato dell’access prime time, relegando il tg satirico di Canale 5 a una posizione sempre più marginale negli ascolti. Di fronte a questa situazione, Mediaset sembra intenzionata a intervenire con un piano drastico.

Le mosse di Mediaset per sostituire Striscia La Notizia

Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, Mediaset avrebbe chiesto il supporto di Maria De Filippi per sviluppare un nuovo programma destinato a sostituire Striscia la Notizia. La regina della televisione italiana, tuttavia, non apparirebbe in video, ma metterebbe a disposizione il suo studio e il team della Fascino, la società di produzione che ha già dato vita a successi come Temptation Island.

Le prime puntate sperimentali del nuovo format potrebbero essere registrate già prima di Pasqua, con l’obiettivo di testare la reazione del pubblico e valutare l’effettiva tenuta del programma in una fascia oraria cruciale per Mediaset.

Tra i nomi papabili per la conduzione del nuovo show spunta quello di Paolo Bonolis. Il conduttore romano, attualmente volto di Avanti un Altro!, potrebbe essere chiamato a spostarsi dal preserale all’access prime time per dare nuova linfa alla fascia oraria occupata storicamente da Striscia la Notizia. C’è però un’incognita: Bonolis ha più volte espresso stima nei confronti di Stefano De Martino, arrivando persino a definirlo un suo possibile erede. Questo potrebbe renderlo riluttante ad accettare una sfida diretta contro il conduttore di Affari Tuoi, il cui successo sembra ormai consolidato.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, la chiusura di Striscia la Notizia segnerebbe la fine di un’epoca per la televisione italiana. Il tg satirico di Antonio Ricci ha segnato la storia del piccolo schermo con inchieste, satira politica e battaglie sociali, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di spettatori.

Il futuro del programma rimane ancora incerto, ma una cosa è chiara: Mediaset sta lavorando per rinnovare la sua offerta e garantire che l’access prime time resti competitivo. Resta da vedere se il nuovo format riuscirà a conquistare il pubblico e a raccogliere l’eredità di uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

