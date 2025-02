Il Tapiro d’Oro è uno dei simboli più iconici della televisione italiana, nato all’interno del celebre programma satirico Striscia la Notizia. Questo premio, assegnato in modo ironico a personaggi famosi che si trovano in situazioni imbarazzanti o controverse, è diventato negli anni un appuntamento fisso per il pubblico.

A consegnarlo è Valerio Staffelli, storico inviato del programma ideato da Antonio Ricci e che va on onda da oltre 30 anni che insegue i destinatari per porre loro domande pungenti e ottenere dichiarazioni esclusive. Il Tapiro è stato ricevuto da politici, calciatori, attori e personaggi dello spettacolo, spesso dando vita a momenti esilaranti o di tensione, come quello avvenuto ieri sera. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Leggi anche: “Tanta paura…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi esce dalla casa e racconta tutto







Striscia la Notizia, Staffelli prova a consegnare il tapiro ad Angelica Montini

Ieri sera Valerio Staffelli ha tentato di consegnare il celebre Tapiro d’Oro ad Angelica Montini, la giovane donna coinvolta nella relazione con Fedez mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni. La ragazza, colta di sorpresa, ha cercato di evitare l’incontro con l’inviato di Striscia la Notizia, rifugiandosi nel bagno di un locale. Ad accompagnarla c’era anche la sorella, che ha reagito all’insistenza dell’inviato.

“Angelica, ma la canzone Fedez non l’aveva data alla Ferragni, ma a lei”. A quel punto, la ragazza si è precipitata dentro un locale e ha cercato riparo nel bagno. Valerio Staffelli non ha desistito e, rimanendo dietro la porta, ha continuato a incalzarla: “Bella Stronza, Federico e Masini la dedicheranno a lei, noi pensavamo alla Ferragni e invece”. Poi ha aggiunto con ironia: “Però scegliere Corona come consulente matrimoniale, sora Angelica, sarà attapirata”.

Alla scena ha assistito anche la sorella di Angelica che, stanca dell’insistenza di Staffelli, lo ha insultato: “Ma vaffa**lo veramente“. Staffelli ha rispsoto : “È legittimo fare delle domande, si è nascosta perché ha visto me, non perché volesse andare davvero in bagno”. e ha proseguito tirando in ballo l’ex fidanzato di Angelica, Romi Bindi: “Come l’ha presa Tortino, col fatto che lei fosse l’amante di Fedez?”.

A quel punto la sorella di Angelica Montini ha perso la pazienza e ha attaccato duramente Staffelli: “Siete la feccia della società”, ha detto rivolgendosi al giornalista, che ha proseguito con un’ultima domanda, chiedendosi come mai Angelica e Fedez abbiano deciso di fidarsi di Fabrizio Corona: “Non vi aspettavate che avrebbe raccontato tutto a tutti? A meno che non fosse in combutta”.