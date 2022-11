Era diventata un volto iconico di Casa Surace con le sue battute, il suo modo di fare, il suo dolce sorriso: a 89 è morta nonna Rosetta Rinaldi, che era a tutti gli effetti la nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito. Nonna Rosetta ha saputo spiegare con ironia e leggerezza le norme da seguire in tempi di Covid. Casa Surace vanta una community di tre milioni di fan e video virali visti da 100 milioni di persone. Si tratta di un successo italiano nato nel 2015 a Napoli da un gruppo di coinquilini che ha cominciato, quasi per caso, a girare video per il web.

I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese (per il Brasile, ad esempio), e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ma viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Grande dolore per il gruppo di videomaker e per tutti quelli che l’hanno amata in questi anni. Su Facebook il gruppo ha postato un addio struggente.

“Addio nonna – si legge nel post pubblicato – Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

I video di nonna Rosetta sono diventati virali in poco tempo e la dolce signora è sin da subito entrata nei cuori dei tanti follower di Casa Surace che adesso ne piangono la scomparsa: “Era la nonna di tutti noi, che grande dolore, rip”, “La nonna di tutta Italia, sarai sempre con noi”. Questi sono alcuni dei messaggi che ricorrono più spesso tra i tantissimi post scritti sui social network dagli utenti per nonna Rosetta.

Rosetta Rinaldi è morta a 89 anni e non si conoscono le cause del decesso della donna. Era diventata la nonnina ufficiale del gruppo. Sin dal primo video si è fatta apprezzare per i suoi modi e per la sua ironia. Grazie alla sua spontaneità è diventata in poco tempo la “nonna del sud”. Sono diventati virali i video del ragù che cuoce per giorni e dello scarpone. “Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”, disse nonna Rosetta in una intervista al Mattino.