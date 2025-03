Grande Fratello, tra Lorenzo e Shaila è davvero arrivata la fine. Se qualcuno stesse cercando ancora conferme sulla conclusione della storia d’amore tra il modello e l’ex velina è stato servito. Già in puntata le parole che la ballerina aveva prounciato durante uno sfogo in confessionale avevano rappresentato la pietra tombale sul rapporto: in pratica la 28enne ha detto di sentirsi danneggiata dalla relazione con Lorenzo.

Shaila Gatta ha dichiarato che tutte le attenzioni si sono sempre concentrate su Lorenzo: “Ho paura di sentirmi solo la fidanzata di Lorenzo Spolverato – le sue parole – C’è una parte di me che è molto delusa, triste, arrabbiata e sta rosicando (dopo la proclamazione di Zeudi come terza finalista, ndr). Non sono arrabbiata con lui, ma con me”. Parole che naturalmente non sono piaciute a Lorenzo.

Lorenzo mette un punto alla relazione con Shaila: “Ci siamo detti tutto”

Dopo la puntata Lorenzo Spolverato ha incontrato Shaila Gatta in zona beauty e le ha detto: “Per me non è facile. Mi sento molto confuso, ma con me stesso. Sono molto felice per te. Avendo tu avuto questo momento, in puntata, la scoperta di tutte le carenze che ci sono state, io credo che non abbia più nulla da dirti. Siamo qui, non ho bisogno di sentire o ascoltare altro perché ci siamo detti tutto“.

La conclusione della storia è qualcosa di surreale: “Se ci saranno delle conversazioni obbligatorie le faremo ovviamente” dice Lorenzo. E Shaila: “Che significa obbligatorie?”. “Eh, per lavoro” risponde il modello. “Mi sembrava che tu volessi parlare” riprende lei. E lui: “No, grazie. È meglio mai”.

“Cesara ha detto che tu hai concentrato le energie per stare dietro a me e tu non hai smentito, a me basta questo” l’attacco di Lorenzo che poi aggiunge “Voglio che tu un giorno arrivi a capire da sola cosa hai detto e fatto. A differenza tua, io tutto quello che sento me lo tengo dentro. Poco dopo Shaila si è sfogata con Chiara e Zeudi in piscina: “Lui ha paura dell’amore, altrimenti non mi spiego il suo cambiamento”.

“Lui non mi guarda neanche in faccia quando parla – ha proseguito Shaila – Lui ha paura di me perché una donna consapevole fa paura. Oggi voglio pensare a me, mi sono lasciata troppo condizionare. Lui deve stare da solo”. Questi alcuni commenti dei fan: “Lei quando è stata definita manipolatrice da lui l’ha protetto, lui invece ha messo un muro ed è scappato”, “Speravo in un finale migliore tra Lorenzo e Shaila, mi mancherete”, “Lollo merita indifferenza da parte di Shaila”.

