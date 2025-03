Grande Fratello, novità clamorosa in arrivo. Proprio mentre la finale del 31 marzo si avvicina stanno emergendo notizie davvero inattese sul reality show di Canale 5. Intanto, come annunciato pochi giorni fa, la produzione starebbe preparando un’edizione speciale per il 25esimo anniversario del programma. Parliamo di un GF Gold con la partecipazione dei concorrenti storici insieme a gente comune.

Ma non è finita. Come tutti sanno ci sono già tre concorrenti in finale: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Al momento nella Casa sono rimasti anche Helena Prestes, Javier Martinez, Luca Giglioli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Ebbene proprio in queste ore si è scoperto che la finale potrebbe non essere l’ultimo appuntamento con il reality…

Mediaset preparara una “puntata speciale” del Grande Fratello

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Davide Maggio Mediaset starebbe pensando ad una puntata speciale del Grande Fratello. Ovviamente la finale si svolgerebbe comunque lunedì 31 marzo, ma questo potrebbe non essere l’ultimo appuntamento del reality. L’idea sarebbe quella di un’ulteriore puntata che andrebbe in onda dopo la finale.

Si tratterebbe di una sorta di festa per celebrare la fine di questa edizione. Un momento nel quale i protagonisti potrebbero confrontarsi ulteriormente. E le sorprese non sono finite. Sebbene non ci sia ancora nulla di confermato filtrano anche le ragioni di questo anomalo ‘allungamento’.

Pare infatti che il cast di “The Couple“, il programma condotto da Ilary Blasi che andrà in onda dopo la fine del GF, non sia stato ultimato. Gli autori avrebbero bisogno di qualche giorno in più e la puntata speciale del GF permetterebbe loro di far slittare l’inizio del nuovo show. Staremo a vedere cosa succederà: chissà cosa ne pensa il pubblico di questa puntata speciale?

