Nuove dichiarazioni roboanti nella casa del Grande Fratello. Stavolta è stato Giglio a portarsi avanti e a dire chiaramente che meriterebbe lui di vincere il programma il prossimo 31 marzo, quando ci sarà la finale. E ha elencato il motivo per il quale il pubblico dovrebbe votarlo in massa.

Parole che non stanno trovando il consenso della maggioranza dei telespettatori del Grande Fratello, che lo stanno anche deridendo e criticando. Ma Giglio è parso essere convintissimo della sua teoria e l’ha comunicata pure agli altri protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Grande Fratello, Giglio sicuro: “Merito di vincere e vi dico perché”

Giglio ha fatto una sorta di bilancio del suo percorso al Grande Fratello ed è arrivato alla conclusione che ci starebbe il suo successo. Ha fatto qualcosa per lui importante e quindi i telespettatori dovrebbero premiarlo. Eppure sul web c’è già chi lo sta attaccando in maniera durissima.

Questo quanto affermato da Giglio: “Mi piacerebbe vincere il Grande Fratello perché penso di essere un esempio per le persone fuori“. Ma l’utente che ha riportato questa affermazione ha aggiunto: “Lui famoso per essere quello cornuto. La dissociazione è reale in quella casa”.

Giglio: “mi piacerebbe vincere il grande fratello perché penso di essere un esempio per le persone fuori”



lui famoso per essere quello cornuto



LA DISSIOCIAZIONE È REALE IN QUELLA CASA #grandefratello #heleners #helevier

pic.twitter.com/5TANmgjIfn — Alvin Berk Mccarthy (@AlvinBerkMc) March 14, 2025

E un altro internauta ha ironizzato: “Siamo alla frutta ormai, io che mi domandavo che cavolo ha fatto Giglio lì dentro perché non è divertente, non è simpaticoe non ha fatto nulla per essere ricordato. Ah, no scusate, ha fatto parte del branco di bulli ossessionati di Helena”.