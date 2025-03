Giovedì sera, 13 marzo 2025, Giglio ha finalmente avuto una sorpresa al Grande Fratello. No, non la sua Yulia ma mamma Annalisa. L’ultima settimana è stata piuttosto difficile per il parrucchiere, entrato in crisi dopo aver ricevuto delle dure critiche da parte di Stefania Orlando. Critiche forti che l’hanno portato a uno sfogo e alle lacrime come mai successo da quando è rinchiuso nella casa, dunque da settembre.

La conduttrice, che per la cronaca giovedì è stata eliminata al televoto, lo ha accusato di non essersi mai esposto durante il suo percorso al GF, dicendo la sua soltanto per difendere Lorenzo e Shaila. Da lì, è scoppiata un’accesa lite al termine della quale il 24enne è scoppiato a piangere disperato. Da qui, forse per tirargli su il morale, un regalo: la visita della madre.

Leggi anche: “Un grave errore, tutti abbiamo visto”. Grande Fratello, Shaila non nega con Signorini. E ora resta fregata





GF, Giglio rivede la mamma. E su Yulia…

Mamma e figlio hanno un legame molto stretto e, in questi mesi, Giglio ha sentito molto la sua mancanza. Si sono abbracciati, lui ha ceduto alla commozione ma prima di salutarla non ha potuto fare a meno di chiederle di Yulia Bruschi, la fidanzata conosciuta proprio nella casa che però a dicembre scorso ha dovuto abbandonare il gioco per una causa con l’ex.

“Yuli?”, ha sussurrato Giglio all’orecchio della mamma mentre la salutava prima di rientrare nella casa. E lei: “Non lo so, no”. Questo troncare così frettolosamente il discorso, liquidando di fatto il figlio, ha scatenato subito il pubblico. Sebbene Signorini non abbia menzionato questo dettaglio nella diretta, quel modo brusco non è sfuggito ai telespettatori.

Ricordiamo che dopo la sua uscita, Yulia è stata al centro di diversi gossip. Prima beccata con un ex tentatore di Temptation Island, poi insieme al suo ex, Simone Costa. Dopo aver negato qualsiasi coinvolgimento con Simone, lui l’ha subito smentita, rivelando di aver persino dormito con lei e di aver ricevuto da lei anche una dedica poco tempo fa. Da allora Yulia non è più tornata nello studio del GF perché stanca di ricevere critiche e attacchi ma ora, dopo la non-risposta della mamma Giglio cosa penserà? Sicuramente non avrà dormito sonni tranquilli.