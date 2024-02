Per Milly Carlucci il suo futuro potrebbe avere una svolta straordinaria. Infatti, è stata nominata per essere la conduttrice del programma più amato dagli italiani. A parlare di lei è stata una persona che la conosce molto bene, dato che condivide un’esperienza professionale importantissima con la presentatrice Rai. E quest’ultima sarebbe pronta per l’ulteriore grande salto di qualità.

Milly Carlucci potrebbe diventare la conduttrice del programma più seguito e atteso dal pubblico. A rivelare tutto è stato Paolo Belli, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Stampa, dove si è soffermato anche su Ballando con le stelle: “Quando mi proposero Ballando chiesero anche se avrei fatto un programma solo mio. Ballando poi doveva durare solo 4 puntate ma avrei potuto lavorare con tutto il mio gruppo”.

Milly Carlucci conduttrice del programma più seguito? La rivelazione di Paolo Belli

Prima di parlare nel dettaglio di Milly Carlucci e perché secondo lui potrebbe essere la conduttrice del programma più amato, Belli ha aggiunto su Ballando: “Dal ’92 al ’98 ho fatto molta, molta fatica e perciò ho deciso che lavorare con Milly sarebbe stata la scelta giusta abbandonando il programma da solista. Certo, la mia carriera è cambiata, ma se tornassi indietro lo rifarei”.

Stando a Paolo Belli, nella sua intervista a La Stampa ha detto che Milly potrebbe essere la conduttrice giusta per Sanremo 2025: “È la persona giusta nel posto giusto perché conosce il linguaggio Rai 1 e le dico che come prossima conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe perfetta. Sul lavoro sono molto simile a lei, prima di prendere una decisione ascolta tutti e poi va dritta. Nell’università della tv sono con uno dei migliori docenti che ci siano”.

Vedremo se Milly Carlucci diventerà davvero la conduttrice e direttrice artistica del prossimo Festival di Sanremo, dopo ben cinque edizioni consecutive presentate da Amadeus.