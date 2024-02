Colpo di scena in arrivo a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino non sarebbe affatto tranquilla e si vocifera di una sua sostituzione. Infatti, è stato fatto il nome di una sua collega pronta a scipparle il posto. Dopo aver sostituito Barbara D’Urso, l’ex conduttrice di La7 non ha mai convinto il pubblico del tutto e anche i vertici di Mediaset avrebbero dubbi su una sua riconferma.

Ed è stato già fatto il nome di colei che potrebbe lavorare al posto di Myrta Merlino. La sua sostituzione sarebbe altamente probabile, secondo alcune indiscrezioni emerse in queste ore. La presentatrice che potrebbe prendere le redini di Pomeriggio Cinque sarebbe molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe deciso di puntare fortemente sul suo operato.

Myrta Merlino, pronta la sua sostituzione: chi prenderebbe il suo posto

Come riferito dal sito Biccy, gli ascolti di Pomeriggio Cinque a conduzione Myrta Merlino non sono soddisfacenti. La scorsa settimana lo share non ha mai superato il 14% e ora il sito Dagospia ha parlato di una probabile sostituzione. C’è una conduttrice ritenuta in ascesa a Mediaset, che potrebbe farle uno scherzetto e sottrarle la trasmissione pomeridiana di Canale 5.

A sostituire Myrta potrebbe essere Veronica Gentili: “Dite a Myrta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata”.

Veronica Gentili, 41enne originaria di Roma, è stata conduttrice di Stasera Italia nonché di Controcorrente. Dal 2023 è diventata anche presentatrice de Le Iene e ora potrebbe approdare a Pomeriggio Cinque.