C’è ancora preoccupazione nei telespettatori di Pomeriggio Cinque per l’assenza di Myrta Merlino. La conduttrice non si è presentata in studio nemmeno nella puntata dell’8 febbraio. E a parlare di lei è stato l’attuale sostituto, Giuseppe Brindisi, che ha fatto il punto sullo stato di salute della collega. Quest’ultima aveva rotto il silenzio il 7 febbraio, ma si sperava potesse esserci nelle scorse ore.

A Pomeriggio Cinque l’assenza di Myrta Merlino si sta facendo sentire eccome, anche se Brindisi è certamente un collega molto affidabile e che sta svolgendo diligentemente il suo compito. Proprio il presentatore Mediaset ha voluto fare chiarezza su ciò che sta vivendo la collega, che purtroppo per cause di forza maggiore non può condurre la trasmissione di Canale 5.

Pomeriggio Cinque e l’assenza di Myrta Merlino: cosa ha detto Giuseppe Brindisi

Ad inizio puntata di Pomeriggio Cinque dell’8 febbraio tutti hanno notato nuovamente l’assenza di Myrta Merlino e la presenza invece di Giuseppe Brindisi. Il padrone di casa di Zona Bianca si è subito rivolto ai telespettatori, informandogli dell’accaduto: “Buon pomeriggio, anche oggi tocca a me tenervi compagnia nel pomeriggio di Canale 5″. E ha spiegato come sta l’ex volto di La7.

Myrta Merlino aveva fatto sapere di essere stata colpita dalla febbre alta e dal mal di gola, quindi si sarebbe beccata uno stato influenzale. E non si è ristabilita del tutto, visto che Brindisi ha affermato in diretta: “Myrta Merlino è convalescente a casa. A nome di tutta la squadra le auguro di guarire e tornare molto presto alla guida del programma”. E poi ha illustrato tutti i temi da sviscerare.

Giuseppe Brindisi si è soffermato su diversi fatti di cronaca: “Andremo a Napoli, dove un uomo ha ammazzato la moglie prima di suicidarsi. In provincia di Venezia caccia all’uomo, visto che cinque rapinatori hanno assaltato una gioielleria in un centro commerciale”.