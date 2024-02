Notizia improvvisa per i telespettatori di Canale 5. Myrta Merlino non può prendere parte alla puntata di Pomeriggio Cinque e Mediaset è subito corsa ai ripari, scegliendo un degno sostituto. Un’assenza roboante, che ha lasciato sorpreso il pubblico. Proprio la conduttrice televisiva ha spiegato le ragioni della sua mancata presenza nello studio del programma.

Dunque, Myrta Merlino ha annunciato la sua assenza a Pomeriggio Cinque ed è stato rivelato chi è il suo sostituto. Si era fatto il nome di un’altra presentatrice, invece il Biscione ha optato per un’altra scelta. Purtroppo non sono arrivate belle notizie dall’ex volto di La7, costretta a non presentarsi in studio. Andiamo a vedere insieme cosa le è accaduto in queste ore.

Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque: chi è il sostituto

Myrta Merlino non sta bene dal punto di vista fisico e quindi ha dovuto rinunciare all’apparizione televisiva a Pomeriggio Cinque. Mediaset, preso atto dell’indisponibilità della donna, ha deciso di contattare un sostituto per evitare di cancellare la puntata del 7 febbraio. Ovviamente la speranza di tutti è che possa ristabilirsi completamente al più presto.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque si è ammalata, come ha rivelato in un’Instagram story: “Cari tutti, sono crollata anch’io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!”. Si era parlato di Simona Branchetti al suo posto, invece il sito DavideMaggio ha poi scritto che a prendere il suo posto è Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4.

Non sappiamo se Myrta Merlino ce la farà a ritornare presente già giovedì 8 febbraio, tutto dipenderà dalla sua temperatura corporea e soprattutto se riuscirà ad avere le forze di lavorare.