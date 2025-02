Al Grande Fratello il rapporto tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha attraversato numerose fasi, caratterizzate da avvicinamenti, incomprensioni e manifestazioni di gelosia, soprattutto da parte di Helena. Fin dai primi giorni di convivenza, Helena ha mostrato un interesse particolare per Javier. Tuttavia, l’ingresso di nuove concorrenti ha messo alla prova la loro relazione. In particolare, l’avvicinamento tra Javier e Chiara Cainelli ha suscitato in Helena sentimenti di insicurezza. La modella brasiliana ha confessato di provare gelosia nel vedere Javier interagire con Chiara, esprimendo il desiderio di mantenere intatto il legame costruito con lui.

Nonostante le rassicurazioni di Javier, che ha definito Chiara una “bella persona” con cui si trovava bene a parlare, Helena ha ammesso di sentirsi a disagio, riconoscendo però che la sua gelosia poteva essere infondata. La situazione si è ulteriormente complicata con l’ingresso di Zeudi Di Palma nella Casa. Zeudi ha mostrato interesse sia per Helena che per Javier, creando un triangolo emotivo che ha intensificato le tensioni.





Helena, già turbata dalla vicinanza tra Javier e Chiara, ha iniziato a manifestare segni di gelosia anche nei confronti di Zeudi. Questo ha portato a confronti diretti tra i concorrenti, mettendo in luce le fragilità e le insicurezze di ciascuno. Se non fosse poi che Javier a volte fa delle battute che ad Helena non vanno proprio giù. Solo qualche ora fa, in una delle serate più movimentate di questa edizione (per le sfuriate di Shaila e Lorenzo) Javi ha detto una cosa a Chiara che Helena ha notato subito.

Si parlava di misure e ad un tratto Zeudi fa un simbolo con la mano e Javier dice: “Quelli sono 20 centimetri”. Poi guarda Chiara, sembra e dice: “E poi te dovresti saperlo no?”. A questo punto Helena si alza e se ne va e quando qualcuno chiede a Martinez se si sia offesa lui ha minimizzato. Che poi le dinamiche all’interno della Casa hanno evidenziato come la gelosia possa influenzare i rapporti interpersonali in un contesto di convivenza forzata.

Helena, pur riconoscendo i propri sentimenti, ha cercato di gestire le proprie emozioni per non compromettere le relazioni instaurate. Javier, da parte sua, ha cercato di mantenere un equilibrio. Certo, se stessa un tantino più attento a quello che dice, sicuramente senza malizia, sarebbe meglio.

