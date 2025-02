Nelle ultime ore, la casa del Grande Fratello è stata teatro di intensi sviluppi riguardanti la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia, già nota per alti e bassi, sta attraversando una crisi che potrebbe segnare la fine definitiva del loro rapporto. Recentemente, Lorenzo ha manifestato comportamenti preoccupanti, culminati in scatti d’ira durante i quali ha urlato e colpito oggetti all’interno della casa. Queste esplosioni emotive sono state innescate da incomprensioni con Shaila, portando gli altri concorrenti a esprimere preoccupazione per la situazione.

In particolare, Stefania Orlando ha commentato: “Lorenzo ha delle manie di protagonismo che lo portano a queste reazioni esagerate”. Di fronte a questi eventi, Shaila ha espresso l’intenzione di porre fine alla relazione, confidandosi con Jessica Morlacchi. Durante la conversazione, Shaila ha dichiarato: “Credo che lui come coppia non sia pronto né predisposto”. Jessica ha condiviso il suo punto di vista, suggerendo che Lorenzo tende a mettere se stesso al primo posto, un atteggiamento che potrebbe non essere compatibile con una relazione matura.





Grande Fratello, Amanda contro Shaila: volano stracci

La situazione tra Shaila e Lorenzo rimane tesa e incerta. Mentre Shaila sembra determinata a chiudere la relazione, Lorenzo non ha ancora espresso chiaramente le sue intenzioni future. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se la coppia riuscirà a superare questa crisi o se le loro strade si separeranno definitivamente. C’è anche da dire che la produzione del Grande Fratello sta monitorando attentamente la situazione, garantendo, sembra, un supporto psicologico ai concorrenti coinvolti e assicurando un ambiente sicuro all’interno della casa.

C’è poi un fatto, capitato nelle scorse ore (a notte fonda, intorno alle 3) in cui sembra evidente attrito tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Ma cosa è successo e perché le due si sono ‘attaccate’ in quel modo? Per cercare di stemperare la tensione, po forse semplicemente per godere delle disavventure altrui, Amanda ha fatto una ‘battuta’ a Shaila chiedendo in quale letto avrebbe dormito Lorenzo.

shaila gatta ha madrato alle tre di notte in 30 secondi contro amanda leccuso, resto dei vassalli e il suo fidanzato (ormai ex)

la mia concorrente instancabile



pic.twitter.com/H0LyUVy9l2 — cla𓆙 (@tvdgomeez) February 27, 2025

L’ex velina non l’ha presa benissimo e prima ha iniziato a prendersela con la Lecciso, poi direttamente con Lorenzo. Shaila ha chiesto alla collega di non parlare più di lei e del suo rapporto con Lorenzo, di non intromettersi e non fare ironia. Dal canto suo Amanda ha detto che si trattava solo di uno scherzo, ma era davvero così? Dal video non sembra proprio.