La vip morta per un cancro al seno. L’annuncio è stato fatto da suo marito Alex, che sui social ha condiviso un testo e una foto della moglie, concordato in precedenza. La donna ha quindi scritto: “Se stai leggendo questo significa che sono morta, però sono sopravvissuta 5 anni e mezzo, non male per un cancro al seno allo stadio 4. Non ho perso nulla, il cancro alla fine ha preso il sopravvento e va bene, sapevamo tutti che sarebbe successo.

>> Famiglia trucidata in casa: morti padre, madre e due figli. La macabra scoperta della polizia

Quindi, per favore, promettimi di amare chi ti circonda e di dare ai tuoi amici e ai tuoi cari gli abbracci più grandi! Vai a prenderti la vita! Non sai mai veramente cosa sta succedendo dietro l’angolo, quindi non dare nulla per scontato. Siete tutti diventati parte della mia eredità, della mia “Instagramily” e vi ringrazio tutti dal profondo del mio cuore per essere stati qui in ogni fase del percorso”. Nicky Newman aveva 35 anni e era del Surrey, Inghilterra.

>> Infermiera uccisa a coltellate in casa sua. Nicoleta aveva 51 anni, la scoperta choc della polizia





La vip morta per un cancro al seno

Era una famosissima influencer che contava al suo attivo oltre 300mila follower. A Nicky Newman era stato diagnosticato un cancro al seno nell’aprile 2018 dopo aver trovato un nodulo nel seno destro sotto la doccia. Chiaramente diverse celebrità hanno reso omaggio all’influencer, commentando il post, tra cui Amy Dowden e Stacey Solomon.

A Nicky Newman, che lavorava come amministratrice per una società finanziaria prima della diagnosi, nel giro di una settimana ha subito un aborto spontaneo e gli è stato diagnosticato un cancro al seno metastatico. Ma per Nicky Newman il vero shock è arrivato una settimana dopo la diagnosi, quando le sono state comunicate altre brutte notizie: il cancro si era già diffuso e, tragicamente, era incurabile.

Nonostante la notizia, a testimonianza del suo carattere e del suo coraggio, Nicky Newman ha deciso di documentare il suo trattamento, catturando l’attenzione di circa 300.000 follower online con cui ha condiviso la sua vita e, così facendo, ha spesso portato loro gioia e consapevolezza. Il messaggio che Nicky Newman ha diffuso mentre condivideva il suo viaggio con la malattia era di “afferrare la vita”. Mentre conviveva con il cancro, Nicky sposò l’amore della sua vita, Alex con cui ha diviso tutto, gioia e dolore.

Leggi anche: Trovato morto all’asilo: Nicolas aveva un anno, tre amichetti ricoverati. La terribile scoperta della polizia