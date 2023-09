Un bambino di un anno è stato trovato morto all’asilo, mentre altri tre bambini sono stati ricoverati all’ospedale. Il padre del piccolo è stato intervistato dai quotidiani locali e si è detto furioso perché “ho portato mio figlio all’asilo nido, non in un’impresa di pompe funebri “. Sconvolta anche la madre, che non riesce a darsi pace per la morte del suo bambino di appena un anno. Sgomento in tutto il quartiere, perché dopo la morte del piccolo la polizia ha fatto una scoperta choc.

Dopo il decesso del bambino e il ricovero degli altri tre piccoli, trovati in gravi condizioni proprio all’interno della struttura, la polizia ha effettuato una perquisizione e ha fatto una scoperta choc. Sotto ai materassini in cui i piccoli riposavano è stato trovato del fentanyl, un antidolorifico molto potente che viene usato per la gestione del dolore, specialmente quello oncologico, mentre in combinazione con altre sostanze viene impiegato per l’anestesia.

Bimbo morto all’asilo nido, trovata droga sotto il materasso

50 a 100 volte più potente della morfina, il fentanyl viene usato anche come droga, come sostituto economico dell’eroina e della cocaina. Le autorità stanno ora indagando su presunti collegamenti con il traffico di droga dopo la morte di Nicholas Dominici e il ricovero degli altri tre bambini, esposti a dosi potenzialmente letali del farmaco al Divino Nino Daycare nel Bronx, a New York City.

Secondo la polizia i bambini sono stati esposti al fentanil durante il taglio. Grei Mendez De Ventura, 36 anni, e Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono accusati congiuntamente di reati tra cui omicidio, aggressione e messa in pericolo di minori in seguito al terribile avvelenamento nel loro asilo nido nel Bronx, a New York City. Brito aveva preso in affitto una stanza dell’asilo che utilizzava per preparare la droga.

I pubblici ministeri hanno detto a un giudice durante un’udienza di comparizione di domenica sera che la proprietaria dell’asilo aveva preso parte al giro di droga affittando la stanza al signor Brito, cugino di suo marito. La polizia ha dichiarato di aver trovato nell’asilo un’attrezzatura che serve per confezionare la droga. “Il suo unico crimine è stato quello di affittare la sua stanza a qualcuno che preparava della droga“, ha detto l’avvocato della donna Andres Aranda. “Non ci sono prove che abbia fatto altro che prendersi cura adeguatamente di questi bambini”.