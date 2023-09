Padre, madre e due figli trovati morti in casa. Ammazzati anche i tre cani di famiglia. I corpi di Alberto Rolon, madre Zoraida Bartolomei e dei loro due figli, Adriel di 10 anni e Diego di 7 anni, sono stati ritrovati intorno alle 20:40. A fare la macabra scoperta, gli agenti di polizia che, allertati dai parenti delle vittime che non rispondevano al telefono, hanno deciso di entrare in casa.

Per le autorità non si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio che ha come responsabile un membro della famiglia. Sembra invece evidente che il responsabile del quadruplo omicidio sia invece scappato dopo aver commesso il fatto. Padre, madre, figli e cani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro casa alla periferia. Il fatto è accaduto domenica a Chicago, Illinois, Usa.





Padre, madre e due figli trovati morti in casa

Il vice capo della polizia di Romeoville, Chris Burne, ha detto durante una conferenza stampa lunedì: “In questo momento stiamo indagando su questo come un omicidio”, ha detto durante la conferenza stampa trasmessa in streaming dalla NBC Chicago. I due bambini erano entrambi studenti della RC Hill Elementary School, ha detto in una nota alla comunità il sovrintendente del distretto scolastico di Valley View, Rachel Kinder.

I vicini hanno detto ai notiziari che la famiglia era composta da brave persone che non uscivano spesso nel quartiere. “Stavano spesso per i fatti loro”, ha detto un vicino alla ABC 7 Chicago. “Non ho mai visto i bambini fuori a giocare e ho un figlio. Non so davvero cosa sia successo ed è molto spaventoso. Troppo vicino a casa. La vicina di casa Carol Love ha detto: “È così triste. Erano brave persone”.

“Non hanno dato fastidio a nessuno”, ha riferito Love. “Spero che scoprano chi è stato. Erano persone laboriose che avevano appena comprato la loro prima casa. I loro figli erano gli angeli più dolci e innocenti che potevano abbracciare le tue preoccupazioni”, ha detto la pagina. La tragedia a Romeoville, una piccola cittadina che si trova a circa 50 chilometri a sud-ovest di Chicago.

