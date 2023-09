Una giovane donna è morta e venti passeggeri sono rimasti feriti nell’incidente stradale che ha coinvolto un autobus Flixbus diretto a Trieste. La vittima è ragazza di 19 anni. L’incidente si è verificato la mattina del 19 settembre. Il pullman stava viaggiando tra Berlino e Trieste ed è uscito dall’autostrada nei pressi di Micheldorf, un villaggio tra Salisburgo e Vienna.

Secondo la polizia, venti passeggeri sono rimasti feriti nell’incidente e un’altra giovane donna è stata portata in ospedale per essere curata per ferite gravi. A bordo dell’autobus a due piani c’erano circa 40 passeggeri, provenienti da Austria, Germania, Italia, Slovenia e Ucraina. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, segnalato ai servizi di emergenza da qualcuno che guidava dietro l’autobus e ha assistito alla scena.

Flixbus Berlino-Trieste si ribalta sulla superstrada in Austria

Quando gli agenti di polizia e i soccorritori sono arrivati, sull’autobus c’erano ancora persone ferite. Sono stati salvati dal veicolo con l’ausilio di attrezzature idrauliche utilizzate dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone rimaste incastrate tra le lamiere dell’autobus. L’Ansa ha confermato che a bordo c’erano degli italiani.

La causa dell’incidente rimane sconosciuta. La polizia ha affermato che gli alcol test effettuati sui conducenti che erano presenti sull’autobus sono risultati negativi. Nelle prime ore del mattino l’autobus si è ribaltato nei pressi di Micheldorf in Carinzia. La donna morta era una donna austriaca di 19 anni. Secondo un portavoce della polizia, l’autobus era diretto a Trieste, in Italia. Il veicolo è uscito di strada mentre percorreva l’autostrada in Austria, in Carinzia, ha urtato un guard rail ed è finito su un fianco.

Come di consueto in questi incidenti, la polizia ha aperto un’indagine per possibile omicidio colposo. Flixbus è una società tedesca di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa e, da maggio 2018, anche nel sud-ovest degli Stati Uniti. La rete comprende più di 400.000 collegamenti giornalieri per un totale di circa 2500 destinazioni in 39 stati.